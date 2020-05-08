После окончания карантина многие продолжат носить маски

Социальные опросы показывают, что даже после окончания периода самоизоляции многие продолжат носить маски в общественных местах. Американские ученые предполагают, что это станет столь же распространенной привычкой, как и ношение солнцезащитных очков.

Во многих странах до сих пор действуют приказы о ношении масок в общественных местах. В Лос-Анджелесе и Сан-Франциско люди уже несколько недель носят маски, когда выходят на улицу.

На днях глава Москвы Сергей Собянин заявил о том, что ношение защитных масок и перчаток в общественном транспорте столицы станет обязательным с 12 мая. Несмотря на то, что большинство россиян следовало этим рекомендациям и ранее, в столице решили ужесточить требования.

Ранее маски или защитные повязки были необходимы для сотрудников аптек, а также продовольственных магазинов, заправок и медицинских учреждения. Некоторые магазины самостоятельно ввели требования, согласно которым посетители без масок не могли совершать покупки.

Такие же требования действуют и во многих других странах. Например, в Великобритании жители Лондона должны носить маски и следовать требованиям социальной дистанции не только в аптеках и магазинах, но и в недавно открытых предприятиях, таких как цветочные салоны или книжные магазины.



В Соединенных Штатах Национальные центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют носить маски, которые закрывают нос и рот. Это могут быть сложенные футболки, банданы и немедицинские маски, если нет возможности приобрести обычную маску.

Простая тканевая маска — это способ сдержать аэрозольные частицы и не подвергать других людей риску, — говорится в заявлении CDC.

Эксперты говорят, что большинство людей следуют новому требованию и не подвергают себя и окружающих опасности. Как показывают опросы, многие для собственной безопасности продолжат носить маски в общественных местах и транспорте и после отмены карантина.

Многих пугает то, что от коронавируса до сих пор нет специфического лечения, а до изобретения вакцины может пройти несколько месяцев, а то и лет.

