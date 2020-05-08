В NASA займутся изучением космической погоды

Специалисты NASA рассказали о своей новой миссии Dione, в рамках которой будут осуществляться исследования космической погоды.

В этом им поможет CubeSat («кубсат») — миниатюрный спутник, который позволит проводить недорогие космические наблюдения. В миссии задействуют четыре таких аппарата.

Кубсаты будут изучать, как верхние слои атмосферы Земли реагируют на постоянно меняющийся поток солнечной энергии в магнитосфере нашей планеты, которая отклоняет большинство частиц, отделяющихся из Солнца.

В верхних слоях атмосферы Земли находится большинство низкоорбитальных спутников, и на их орбиты сильно влияют внезапные изменения плотности, создаваемые космической погодой. Поэтому для безопасности аппаратов и сохранения собранных данных астрономы изучают космическую погоду, чтобы предугадать перепады.

Запуск Dione ожидается в 2022 году. Миссия поможет ученым понять физические процессы, которые способствуют атмосферному сопротивлению — именно оно заставляет низкоорбитальные спутники преждевременно возвращаться в атмосферу.

Поскольку все больше аспектов повседневной жизни, например навигация или раздача интернета, зависят от функционирования спутников на низкой околоземной орбите, понимание и способность прогнозировать влияние космической погоды на эти активы стали необходимостью национальной безопасности, — сказали руководители миссии.

Исследования, которыми сейчас занимаются более крупные и дорогостоящие спутники, будут проводить небольшие CubeSat, которые не только не помешают другим аппаратам на орбите, но и сэкономят средства на реализацию миссии.