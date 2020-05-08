Как компании наживаются на акциях по посадке деревьев
- 08 мая 2020, 12:14
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Международная команда экологов опубликовала статью, в которой рассматривается проблема защиты окружающей среды. Специалисты одобряют желание людей помочь экологии с помощью высадки деревьев, но считают, что польза от этого сильно преувеличена.
Посадка деревьев глубоко укоренилась в человеческой психике. Это очень приятно — выйти и посадить дерево. Это конкретное, осязаемое действие. Но широкомасштабные инициативы по посадке деревьев должны быть качественно организованы, — говорят авторы работы.
С одной стороны, посадка деревьев может улучшить биоразнообразие, качество воды, но в зависимости от того, где и как это делается, можно нанести ущерб местным экосистемам и видам, сократить водоснабжение и лишить собственности местных землевладельцев, увеличить социальное неравенство.
В своей статье экологи представляют несколько принципов, которыми должны руководствоваться инициативы по улучшению состояния лесов. На первом месте стоит сокращение масштабов вырубки лесов. Защита и сохранение нетронутых лесов является более эффективным, экологически безопасным и менее дорогостоящим делом, чем посадка деревьев или их пересадка.
Также ученые предлагают сбалансировать экологические и социальные цели: признать конкурирующие виды землепользования и сосредоточить внимание на ландшафтах, обладающих потенциалом для получения крупномасштабных выгод, таких как Атлантический лес в Бразилии, где посадка деревьев может привести к трехкратному увеличению природоохранной зоны, а значит, к увеличенному финансированию территории.
Планирование, координация и мониторинг также должны учитываться при организации акций по масштабной посадке деревьев. Сюда входит и работа с местными заинтересованными сторонами для разрешения конфликтов, связанных с земельной площадью.
Также не стоит забывать, что посадка деревьев не гарантирует их выживание. Программа по восстановлению мангровых лесов в Шри-Ланке после цунами 2004 года показала, что менее 10% деревьев выжили на 75% участков.
Меж тем на такие благотворительные акции тратятся немалые деньги, отмечают ученые.
Большая часть земли, предложенная для посадки деревьев, уже используется для выращивания сельскохозяйственных культур, сбора древесины и других видов деятельности, поэтому инициативы по посадке деревьев должны это учитывать.
В противном случае такие виды деятельности, как сельское хозяйство или лесозаготовки, просто переместятся на другие земли или уничтожат посаженные деревья.
Первое, что мы можем сделать, это сохранить существующие леса, а второе — позволить деревьям восстанавливаться в районах, которые раньше были лесами. Во многих случаях деревья будут восстанавливаться сами по себе — достаточно посмотреть на весь восток Соединенных Штатов, который был обезлесен 200 лет назад. Да, на некоторых сильно деградированных землях нам придется сажать деревья, но это должен быть последний вариант, так как он самый дорогой и часто не очень успешный, — заключили ученые.
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