Как компании наживаются на акциях по посадке деревьев

Международная команда экологов опубликовала статью, в которой рассматривается проблема защиты окружающей среды. Специалисты одобряют желание людей помочь экологии с помощью высадки деревьев, но считают, что польза от этого сильно преувеличена.

Посадка деревьев глубоко укоренилась в человеческой психике. Это очень приятно — выйти и посадить дерево. Это конкретное, осязаемое действие. Но широкомасштабные инициативы по посадке деревьев должны быть качественно организованы, — говорят авторы работы.

С одной стороны, посадка деревьев может улучшить биоразнообразие, качество воды, но в зависимости от того, где и как это делается, можно нанести ущерб местным экосистемам и видам, сократить водоснабжение и лишить собственности местных землевладельцев, увеличить социальное неравенство.

В своей статье экологи представляют несколько принципов, которыми должны руководствоваться инициативы по улучшению состояния лесов. На первом месте стоит сокращение масштабов вырубки лесов. Защита и сохранение нетронутых лесов является более эффективным, экологически безопасным и менее дорогостоящим делом, чем посадка деревьев или их пересадка.

Также ученые предлагают сбалансировать экологические и социальные цели: признать конкурирующие виды землепользования и сосредоточить внимание на ландшафтах, обладающих потенциалом для получения крупномасштабных выгод, таких как Атлантический лес в Бразилии, где посадка деревьев может привести к трехкратному увеличению природоохранной зоны, а значит, к увеличенному финансированию территории.

Планирование, координация и мониторинг также должны учитываться при организации акций по масштабной посадке деревьев. Сюда входит и работа с местными заинтересованными сторонами для разрешения конфликтов, связанных с земельной площадью.

Также не стоит забывать, что посадка деревьев не гарантирует их выживание. Программа по восстановлению мангровых лесов в Шри-Ланке после цунами 2004 года показала, что менее 10% деревьев выжили на 75% участков.

Меж тем на такие благотворительные акции тратятся немалые деньги, отмечают ученые.



Большая часть земли, предложенная для посадки деревьев, уже используется для выращивания сельскохозяйственных культур, сбора древесины и других видов деятельности, поэтому инициативы по посадке деревьев должны это учитывать.

В противном случае такие виды деятельности, как сельское хозяйство или лесозаготовки, просто переместятся на другие земли или уничтожат посаженные деревья.