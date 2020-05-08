найти ×
   
  • USD -0.24
    73.87
  • EUR -0.06
    80.00
СохранитьСохранено0
×

-102900

Окулист Навального одобрила лечение коронавируса пиявками

Small f632c44589
© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Депутат Московской городской думы от КПРФ Елена Шувалова предложила лечить коронавирус пиявками. При этом она считает, что создание вакцины от COVID-19 — напрасная идея, реализация которой будет стоить налогоплательщикам «миллионы долларов и евро».

Идею депутата поддержала Анастасия Васильева, которая является личным врачом Алексея Навального. 

Ранее Шувалова стала объектом насмешек со стороны россиян из-за своего заявления о том, что Калуга к 2030 году войдет в состав Москвы. Данную информацию коммунистка почерпнула из сатирического издания «Панорама», которое публикует фейковые новости.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии
-10341читать позжечитаю позже
Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко
100212116читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

71116200читать позжечитаю позже

Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт19 апреля

В службе поддержки вину свалили на «Яндекс.Еду».

-7033116читать позжечитаю позже