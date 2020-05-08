Окулист Навального одобрила лечение коронавируса пиявками

Депутат Московской городской думы от КПРФ Елена Шувалова предложила лечить коронавирус пиявками. При этом она считает, что создание вакцины от COVID-19 — напрасная идея, реализация которой будет стоить налогоплательщикам «миллионы долларов и евро».

Идею депутата поддержала Анастасия Васильева, которая является личным врачом Алексея Навального.

Ранее Шувалова стала объектом насмешек со стороны россиян из-за своего заявления о том, что Калуга к 2030 году войдет в состав Москвы. Данную информацию коммунистка почерпнула из сатирического издания «Панорама», которое публикует фейковые новости.

