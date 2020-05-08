Все больше стран используют переливание плазмы крови для лечения COVID

Ученые из Австрии опубликовали исследование, в котором рассказали, что переливание инфицированным плазмы крови тех, кто вылечился от коронавируса, показало хорошие результаты.

Несмотря на то, что процедура работала не на всех пациентах, ученые считают эту методику успешной. Еще несколько недель назад специалисты сомневались в эффективности такого метода, но уже сейчас есть первые доказательства того, что процедура помогает.

Об этом говорят не только австрийские специалисты, но и ученые из Китая, Германии и США.



Дело в том, что в крови переболевших людей должны быть антитела, которые вырабатывают иммунитет к вирусу. Считается, что использование плазмы крови выздоровевших людей поможет иммунной системе заболевших быстрее справиться с вирусом.

В новом исследовании ученые рассказали о троих пациентах из города Грац, которые прошли процедуру и выздоровели от коронавируса.

Стоит отметить, что перед началом исследования мы тщательно отбирали пациентов для этой процедуры, так как она не всем подходит. Мы еще пытаемся установить алгоритм действий для врачей, который поможет вычислять пациентов, которым может помочь такая процедура, — пишут исследователи.

В общей сложности 20 человек прошли лечение в Австрии с помощью терапии, в которой используется реконвалесцентная плазма (часть крови, богатой антителами) от пациентов, переболевших COVID-19.

В четверг Красный Крест обратился с призывом к донорам плазмы с тем, чтобы эта терапия, которая все еще является экспериментальной, была опробована более широко. К настоящему времени в Австрии было сделано около 200 пожертвований.

Восстановительная плазма доказала свою эффективность в небольших исследованиях для лечения инфекционных заболеваний, включая Эболу и ОРВИ. Ее использование для лечения пациентов COVID-19 было разрешено в других странах, таких как Франция, Соединенные Штаты, Швейцария и Китай.

Россия тоже не отстает от новых методик лечения, и на днях мэрия Москвы совместно с проектом «Яндекса» «Помощь рядом» запустили акцию «Хочупомочь», которая предлагает бесплатное такси до пункта сдачи крови донорам.

В России на специальную горячую линию для доноров поступило около 4000 звонков, 270 человек уже стали донорами и еще более 650 готовы ими стать после прохождения проверки.