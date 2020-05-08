Рогозин призвал «жульвернов» «серьезнее обосновывать проекты» на Луне

«Современным Жюль Вернам» неплохо было бы прикинуть стоимость лунной программы: строительства корабля, ракеты для его доставки и посадки, а также дальнейших поисков на нашем спутнике полезных ископаемых. Так ответил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на заявление заведующего отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института Штернберга МГУ Владислава Шевченко.

Ученый считает, что основной целью коммерческих компаний станет добыча на Луне драгоценных и цветных металлов, которые занесли на ее поверхность астероиды. Шевченко оценил недавно сформировавшиеся запасы таких ресурсов примерно в миллиард тонн железа, несколько миллионов тонн никеля, 300 тысяч тонн кобальта, тысячи тонн платины и прочих драгоценных металлов. По его мнению, только драгметаллы могут принести около 50 миллиардов долларов США.

«А вы не хотите подсчитать, сколько будет стоить разработка проекта сверхмощной ракеты и лунного корабля, строительство для них новой стартовой инфраструктуры, организация пуска и посадки на Луну, организация поиска драгоценных и неразведанных запасов» — написал Рогозин в Twitter.

Глава Роскосмоса напомнил и о необходимом в таком случае создании на Луне производств по добыче и выплавке, а также о запуске кораблей к Земле «с этой парой слитков золота».



«Как-то надо посерьезнее обосновывать подобного рода проекты, господа!» — призвал Рогозин.

По его мнению, наличие ценных источников топлива и материалов действительно может пригодиться для обеспечения долговременной работы научной станции на Луне.

«Но сначала их придется найти, добыть и превратить в необходимые расходные материалы. Это долгая песня. Думать над этим надо», — подчеркнул Рогозин, отметив, что для этого потребуются колоссальные средства и еще не существующие технологии.

Он напомнил, что пока Россия готовится к возобновлению «контактных исследований» спутника. В 2021 году к нему отправится аппарат «Луна-25». И это — только начало пути.

«Но при его выборе не стоит рассматривать несостоятельные ни с научной, ни с технологической, ни с финансовой точек зрения идеи. И пусть на меня не обижаются современные „жульверны“», — пошутил Рогозин.

При этом по его мнению, необходимо беречь природу России и нашей планеты в целом.



«А не бездумно уничтожать ее, сглатывая последние ресурсы и посматривая, кого бы еще ограбить и истощить во Вселенной. Человечество должно думать о сохранении своего дома», — считает глава Роскосмоса.

«Экспансия в космос» нужна для решения совсем других задач. Необходимы фундаментальные исследования, способные раскрыть тайны происхождения Вселенной, жизни и человеческой цивилизации. Нужно думать о защите от опасного сближения с астероидами и крупными метеоритами, а также о создании «нового качества жизни на Земле за счет космических сервисов», пояснил Дмитрий Рогозин.

В дискуссию активно включились пользователи. «Когда-то и Колумбу так говорили», — отметил один из них.

Владислав Шевченко, на заявления которого ответил Рогозин, предположил, что первым объектом добычи на Луне станут разбросанные по ее поверхности обломки астероидов и метеоритов. Именно их, а не недра спутника, будут разрабатывать первые космические «горняки».

О наличии таких планов у Соединенных Штатов недавно стало известно из указа президента Дональда Трампа. Вашингтон официально допустил добычу металлов и других ценных минеральных ресурсов на Луне.