Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Воронцова обвинили в вымогательстве

Создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве в составе группы лиц по предварительному сговору. Следствие собирается просить суд о его аресте, сообщил ТАСС.

«В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует агентство слова начальника Управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимира Васенина.

Обвинения предъявлены по части 2 статьи 163 УК РФ.

Администратор групп в социальных сетях и мессенджерах Воронцов, по данным следствия, в октябре 2017 года потребовал от сотрудника одного из подразделений московского главка МВД 300 тысяч рублей. В противном случае он пригрозил опубликовать компрометирующие фотографии полицейского.

Потенциальная жертва платить отказалась, и снимки появились в Сети. Утром 7 мая в квартире Воронцова в Москве был проведен обыск. В операции участвовал спецназ. По словам адвоката Сергея Бадамшина, его клиент не признает своей вины.