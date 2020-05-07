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Банкир Олег Власов задержан в Москве

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© СК РФ

© СК РФ

Бывший председатель советов директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» Олег Власов задержан в Москве по уголовному делу об организации преступного сообщества и выводе из России более 500 миллиардов рублей. Тверской суд арестовал подозреваемого на два месяца, сообщил ТАСС.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы в отношении Олега Власова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июля 2020 года», — сказано в сообщении пресс-службы суда.

Власова обвиняют по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества) и части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Схема вывода средств из России, о которой идет речь, получила в СМИ название «молдавский ландромат» или «прачечная». Транзит осуществляли кредитные организации из Москвы, Кишинева, Киева и Риги. В цепочке задействовали более 120 «фирм-однодневок». За полтора года через их счета прошло более 500 миллиардов рублей, которые осели в заграничных банках.

Ключевую позицию в схеме занимал молдавский Moldindconbank. В ней также участвовали латвийский Trasta Komercbanka и несколько российских кредитных организаций. В их числе: «МАСТ-БАНК», «Европейский Экспресс», «Рублевский», Русский земельный банк, «Западный», КРЕДИТБАНК, «Балтика», «Окский», «Смартбанк» и другие.

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