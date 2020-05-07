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О чем чаще всего беспокоятся люди на карантине

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Ученые из Оксфордского университета провели опрос, в котором приняли участие люди, находящиеся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Исследователи хотели выяснить, что больше всего беспокоит людей во время карантина.

Это исследование поможет оценить масштабы кризиса в семьях. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем верно оказать помощь гражданам, — пояснила профессор Кэти Кресвелл с факультета психиатрии и экспериментальной психологии Оксфордского университета.

Чаще всего оставшиеся на самоизоляции люди ссылались на работу как на самый частый источник стресса. Одних волновали неудобные условия работы, снижение заработной платы или ненормированный рабочий день, другие беспокоились из-за сокращения или увольнения.

Семьи с детьми, которые ранее получали поддержку от социальных служб, говорят, что услуга была остановлена или отложена и это вызвало немало проблем. Беспокойство о детях, которым необходим особый уход, является дополнительным источником стресса для родителей.

Помимо проблем с рабочими местами, возникли немалые трудности с организацией учебного процесса. Сейчас во всех учебных заведениях учеба проходит в дистанционном формате, — говорят специалисты.

Как показала практика, у такого способа обучения очень много недоработок, начиная с организации рабочего места преподавателям и заканчивая подачей материала. Многие семьи пожаловались, что не могут обеспечить ребенка мобильными гаджетами для выполнения домашних работ.

Другие были недовольны качеством обучения, так как в дистанционном формате нельзя качественно организовать учебный процесс, особенно у младших школьников. Родители обеспокоены, что несколько месяцев домашнего обучения негативно скажутся на успеваемости их детей.

Помимо этих проблем, люди беспокоятся о здоровье своих близких и друзей.

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