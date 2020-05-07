Палеонтологи нашли новые данные о жизни эдмонтозавров

Команда палеонтологов из Японии опубликовала исследование, в котором рассказываются новые подробности о среде обитания травоядного эдмонтозавра.

Областью интереса ученых стало распространение наиболее часто встречающихся утконосых динозавров рода Edmontosaurus. Эдмонтозавр — динозавр, обитавший на территории Северной Америки в конце мелового периода, около 73—66 миллионов лет назад.

Эти утконосые динозавры жили на территории от Аляски до современного Колорадо, и на сегодняшний день у ученых есть достаточно материалов, чтобы исследовать данный вид вымерших животных.

Недавно палеонтологи обнаружили еще одни останки гадрозавров на Аляске, которые, как потом выяснилось, на самом деле принадлежат к роду Edmontosaurus.

Как говорится в исследовании, анатомические сравнения и филогенетический анализ ясно показывают, что приписывание гадрозавров уникальному роду Ugrunaaluk неуместно и они точно принадлежат виду эдмонтозавров.

Окаменелости, использованные для этого исследования, были обнаружены на севере Аляски, в месте нахождения первых ископаемых динозавров. Научная работа также показала, что растительноядные гадрозавры захватывали части Северной Америки в меловой период, а эдмонтозавр, вероятно, мог адаптироваться к широкому спектру условий окружающей среды.

Вполне реально сравнить их с современными животными, такими как горные овцы, волки и пумы с точки зрения их диапазона и численности, которые также бродят по обширным территориям, — пишут ученые.

Новые данные о распространении этого вида динозавров показывают, что они, предположительно, использовали Берингов пролив, который в то время был сухопутным, для миграции таким же образом, как это делали мамонты, шерстистые носороги и наши далекие предки.