найти ×
   
  • USD +0.14
    74.12
  • EUR 0.00
    80.06
СохранитьСохранено0
×

-102485

Палеонтологи нашли новые данные о жизни эдмонтозавров

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Masato Hattori

© Masato Hattori

Команда палеонтологов из Японии опубликовала исследование, в котором рассказываются новые подробности о среде обитания травоядного эдмонтозавра.

Областью интереса ученых стало распространение наиболее часто встречающихся утконосых динозавров рода Edmontosaurus. Эдмонтозавр — динозавр, обитавший на территории Северной Америки в конце мелового периода, около 73—66 миллионов лет назад.

Эти утконосые динозавры жили на территории от Аляски до современного Колорадо, и на сегодняшний день у ученых есть достаточно материалов, чтобы исследовать данный вид вымерших животных.

Недавно палеонтологи обнаружили еще одни останки гадрозавров на Аляске, которые, как потом выяснилось, на самом деле принадлежат к роду Edmontosaurus.

Как говорится в исследовании, анатомические сравнения и филогенетический анализ ясно показывают, что приписывание гадрозавров уникальному роду Ugrunaaluk неуместно и они точно принадлежат виду эдмонтозавров.

Окаменелости, использованные для этого исследования, были обнаружены на севере Аляски, в месте нахождения первых ископаемых динозавров. Научная работа также показала, что растительноядные гадрозавры захватывали части Северной Америки в меловой период, а эдмонтозавр, вероятно, мог адаптироваться к широкому спектру условий окружающей среды.

Вполне реально сравнить их с современными животными, такими как горные овцы, волки и пумы с точки зрения их диапазона и численности, которые также бродят по обширным территориям, — пишут ученые.

Новые данные о распространении этого вида динозавров показывают, что они, предположительно, использовали Берингов пролив, который в то время был сухопутным, для миграции таким же образом, как это делали мамонты, шерстистые носороги и наши далекие предки.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Коронавирус вернул стада дюгоней к берегам Таиланда
13026424читать позжечитаю позже
Космос
Астрономы впервые заглянули в «душу» межзвездной кометы
405031читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет

Запрягли ездового человека.

38241171читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине31 марта

Осталось придумать, как использовать запасы гречи.

809180читать позжечитаю позже