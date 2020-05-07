Какие упражнения помогут справиться с головной болью

Международная команда ученых из Индии и США опубликовала интересное исследование, в котором говорится, что для лечения мигрени можно применять некоторые упражнения, или асаны, из йоги, которые улучшают кровообращение.

Мигрень является одним из самых распространенных недомоганий, и им страдает почти половина людей на планете. Как правило, головная боль легко устраняется при помощи лекарств, но есть еще способы устранения мигрени без таблеток. Один из них — йога, — пишут ученые.

Дело в том, что некоторым людям с головной болью нельзя часто принимать обезболивающие по разным причинам, будь то беременность или прохождение специального лечения. Авторы новой работы уверены, что регулярное выполнение определенных упражнений позволит снизить риски возникновения мигрени в несколько раз.

Хорошая новость заключается в том, что такая простая и доступная практика, как йога, может помочь гораздо больше, чем лекарства, которые просто устраняют боль, но не помогают решить проблему возникновения мигрени. В йоге все, что вам нужно, — это коврик и пара минут свободного времени, — говорят специалисты.

В исследовании приняли участие 114 человек в возрасте от 18 до 50 лет, у которых была эпизодическая мигрень. Участники испытывали от 4 до 14 головных болей в месяц и были случайным образом распределены на две группы.

В первой группе участники принимали только лекарства, а люди из второй группы тоже получали медикаменты, но еще и выполняли некоторые асаны из йоги.

Участники находились под наблюдением инструктора по йоге три дня в неделю в течение одного месяца. Затем они практиковали самостоятельно дома пять дней в неделю в течение следующих двух месяцев.

Обе группы получали соответствующие медикаменты и консультации об изменениях образа жизни, которые могут помочь при мигрени, в их числе адекватный сон, регулярное питание и физические упражнения.



Участники вели журнал о том, как долго длились их головные боли, насколько они были тяжелыми и какие лекарства они принимали. Исследование показало, что у людей из группы йоги уменьшилось количество случаев головных болей с 9,1 в месяц до 4,7. То есть это примерно 48%.

В группе только медикаментозного лечения таких случаев отмечалось в среднем 7,7 в месяц в начале исследования и 6,8 по истечении трех месяцев, то есть снижение составило 12%.

Среднее количество таблеток, используемых участниками группы йоги, уменьшилось на 47% через три месяца. А среднее количество таблеток, используемых группой, где принимали только лекарства, уменьшилось примерно на 12%.

Наши результаты показывают, что йога может уменьшить не только боль, но и стоимость лечения мигрени. Лекарства обычно назначают в первую очередь, и некоторые из них могут быть дорогостоящими. Регулярные физические нагрузки улучшают кровообращение, что снижает вероятность головных болей, — пишут ученые.

Особенно полезны асаны вниз головой, или перевернутые асаны, отмечают специалисты. Однако такие упражнения следует выполнять под присмотром тренеров, особенно если вы новичок в йоге.