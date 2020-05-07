Ученые из Бостона предложили новый способ лечения тяжелых пациентов с COVID

Команда врачей из двух больниц Бостона опубликовала исследование, в котором говорится, что большинство даже самых тяжелых пациентов с COVID-19 — те, кто нуждается в ИВЛ в отделениях интенсивной терапии, улучшают свое самочувствие при стандартном лечении без специальных медикаментов, но с использованием новой методики применения аппарата ИВЛ.

Во время пандемии COVID-19 больницы во всем мире обменивались опытом, чтобы помочь своим коллегам в лечении ранее неизвестного заболевания.

Чтобы предоставить распространение ложной информации и непроверенных методов лечения, команда врачей тщательно изучила записи 66 тяжелобольных пациентов с COVID-19, которые испытали дыхательную недостаточность и были помещены на ИВЛ.

Особое внимание исследователи уделили изучению терапии и медицинской помощи, которую больные получили. Исследователи обнаружили, что наиболее тяжелые случаи COVID-19 приводят к синдрому, называемому острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), опасным для жизни состоянием легких, которое может быть вызвано широким спектром патогенов.

Хорошая новость заключается в том, что мы изучаем ОРЗ уже более 50 лет, и у нас есть ряд эффективных методов доказательной терапии, с помощью которых ее можно лечить. Мы применили эти методы лечения — такие как прональная вентиляция (prone ventilation), когда пациенты переворачиваются на живот при процедуре ИВЛ, — пишут ученые.

Важно отметить, что уровень смертности среди тяжелобольных пациентов с COVID-19, леченных таким образом, был 16,7%, а это намного меньше, чем процент умерших от альтернативного лечения.

Кроме того, в среднем за 34 дня наблюдения 75,8% пациентов, находившихся на ИВЛ, были выписаны из отделения интенсивной терапии.

