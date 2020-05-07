В Голландии готовятся к выходу из карантина

Власти Нидерландов объявили о готовности к плавному выходу из карантина. Голландские рестораны, кафе и музеи могут вновь открыться с ограничениями с 1 июня, но секс-клубы будут оставаться закрытыми до сентября.

На 7 мая 2020 года в Нидерландах зафиксировано 41 319 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки число зараженных не изменилось. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Нидерландах составляет 5204 человека, сегодня зафиксировано 0 случаев смерти.

На сегодняшний день Нидерланды занимают 16-е место по числу зараженных коронавирусной инфекцией. Карантин в этой стране был введен 16 марта и продолжается до сих пор.

Чтобы после снятия карантинных мер случаи заболевания не росли, местные власти требуют от местных жителей со следующего месяца носить медицинские маски или повязки в общественном транспорте.

Нидерланды приняли менее строгий подход, чем многие из их европейских соседей, которые ввели жесткие меры, в том числе указание населению оставаться дома. Однако власти говорят о том, что строгие ограничения будут вводиться, если число заболевших начнет расти.

Мы не сможем полностью снять карантин в стране, если не будем действовать мудро. Нужно снимать ограничения постепенно и постоянно держать руку на пульсе, чтобы корректировать методы выхода их карантина, — заявил премьер-министр Марк Рютте.

Средние школы также будут открыты в июне, а начальные школы и детские сады уже должны вернуться на неполный рабочий день на следующей неделе. В ресторанах, кафе, музеях и театрах смогут находиться одновременно не более 30 человек, включая персонал.

Эти заведения будут работать при соблюдении правил социального дистанцирования 1,5 метра с 1 июня, говорится в сообщении голландского правительства. Посетители должны будут зарезервировать заранее время посещения ресторана, а также подписать документ о том, что они осознают потенциальную опасность заражения.

Уличные кафе на открытом воздухе также могут вновь открыться, если они примут меры по дистанцированию. Но знаменитые секс-клубы страны, которые находятся в районе Красных фонарей Амстердама, должны оставаться закрытыми до 1 сентября наряду с тренажерными залами и саунами.

Кофешопы также продолжат работу навынос, как это происходит и сейчас, во время карантина.