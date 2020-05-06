МИД России осудил высадку наемников в Венесуэле

Россия обеспокоена попыткой группы наемников высадиться на территории Венесуэлы для совершения терактов против законной власти и руководства этой страны. Подобные действия, организаторами которых являются американские спецслужбы, заслуживают решительного осуждения. Министерство иностранных дел России поддерживает предложение венесуэльского президента Николаса Мадуро заключить «большое гуманитарное соглашение» всех политических сил «во имя здоровья и мира», заявил МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что организаторы операции «даже не пытались себя скрывать». Ее детали подробно изложили в репортаже, опубликованном 3 мая The New York Times.

«Действия наемников заслуживают безусловного и решительного осуждения. Особенно сейчас, когда все страны — и Венесуэла не исключение — столкнулись с глобальной безжалостной угрозой пандемии коронавируса, борьба с которой требует объединения усилий всех. Игнорировать этот вызов — удел тех сил, кто безразличен к реальным судьбам венесуэльских граждан и будущему этой страны», — подчеркивается в заявлении российского МИД.

В Москве отмечают, что «политическая зашоренность и зацикленность на задаче отстранения от власти законного президента Венесуэлы» не позволяют «некоторым странам» трезво оценить обстановку в новых условиях, сложившихся в мире.

«Поэтому утверждение Вашингтона, что „правительство США не имеет ничего общего с тем, что произошло в Венесуэле за последние несколько дней“, звучат неубедительно», — сказано в документе.

Россия четко обозначила свою позицию. Она считает неприемлемыми силовые методы решения политических разногласий.

«Нужен прямой диалог, о котором могут договориться только сами венесуэльцы как вершители своей судьбы. Солидарность, доверие и диалог — вот что необходимо Венесуэле сейчас. Поддерживаем предложение президента Н. Мадуро заключить „большое гуманитарное соглашение“ всех политических сил Венесуэлы, включая тех, кто группируется вокруг фигуры Х. Гуайдо. Это, как было сказано, необходимо „во имя здоровья и мира“. Лидер страны призвал „принять меры для оказания помощи народу Венесуэлы в борьбе с пандемией коронавируса“, Присоединяемся к этому призыву. Всем патриотически настроенным венесуэльцам, уверены, он тоже понятен и близок», — сказано в заявлении МИД РФ.

В министерстве пообещали и дальше «делать все необходимое, чтобы народ Венесуэлы имел возможность самостоятельно решать стоящие перед ним проблемы мирным путем, через широкий общенациональный диалог, без диктата, ультиматумов и санкций».

«Засылаемым извне наемникам, разумеется, не должно быть места на венесуэльской земле», — подчеркнули в МИД России.

Об отражении морского нападения колумбийских боевиков в районе порта Ла-Гуайра заявил 3 мая министр иностранных дел Венесуэлы Нестор Ревероль. Наемники пытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Восемь из них были убиты, еще двоих задержали. Одним из задержанных оказался агент Управления по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов.