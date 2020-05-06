Virgin Galactic и NASA объявили о разработке сверхзвукового самолета

Американская компания Virgin Galactic совместно с NASA объявили о намерении создать сверхзвуковой самолет для гражданской и деловой авиации.

До этого NASA занималось разработкой самого высокоскоростного самолета совместно с компанией Lockheed Martin, а новое партнерское соглашение с Virgin Galactic и ее дочерней компанией The Spaceship Company направлено на то, чтобы найти способ применения высокоскоростных транспортных технологий в гражданской и коммерческой авиации.



Компания Virgin Galactic, которая раньше высказывала свои намерения заняться космическим туризмом, считает, что новый проект будет успешен благодаря тем усилиям, которые она вложила в разработку, проектирование и летные испытания своих существующих транспортных средств, включая авианосец WhiteKnightTwo и космический корабль SpaceShipTwo.

Несмотря на масштабные планы, финансовые дела у компании не столь хороши, как хотелось бы. Так, в последнем квартале 2019-го потери составили 73 миллиона долларов, в первом квартале этого года — 60 миллионов долларов.

Так как космический туризм — дело сложное, Virgin Galactic решила вернуться к «земным» проектам и попробовать создать сверхзвуковой самолет для гражданской и деловой авиации. Для этого представители компании обратились к агентству NASA, у которого есть все необходимое для успешной реализации подобного проекта.

Ранее такими самолетами был заинтересован Илон Маск, который предлагал использовать космический корабль Starship для пассажирских перевозок внутри планеты. Так, например, полет из Нью-Йорка в Шанхай занял бы 40 минут, а не 16 часов, как сейчас.

Пока неизвестно, что будет представлять собой самолет Virgin Galactic и NASA. Также они еще не готовы назвать точную скорость или продолжительность полета. Скорее всего, скорость будет явно больше, чем у SpaceShipTwo, который разгоняется до 4000 км/ч.