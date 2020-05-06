О чем говорят многократные мутации в геноме SARS-CoV-2

Специалисты из Института генетики UCL провели анализ генома вируса от более чем 7500 человек, инфицированных COVID-19, чтобы разобраться, как мутирует коронавирус.

Исследование выявило около 200 повторяющихся генетических мутаций в вирусе, это говорит о том, что коронавирус может легко адаптироваться к человеческому организму.

Как обнаружили ученые, значительная доля глобального генетического разнообразия SARS-CoV-2 обнаружена во всех наиболее пострадавших от пандемии странах, что свидетельствует об обширной глобальной передаче вируса с самого начала эпидемии.

Специалисты проанализировали появление геномного разнообразия в SARS-CoV-2, вызывающем COVID-19, путем скрининга геномов более чем 7500 образцов вируса от инфицированных пациентов по всему миру. Они идентифицировали 198 мутаций, которые, по-видимому, независимо произошли несколько раз, что может подсказать, как вирус адаптируется.

Все вирусы естественным образом мутируют. Мутации сами по себе неплохая вещь, и нет ничего такого, чтобы предположить, что SARS-CoV-2 мутирует быстрее или медленнее, чем ожидалось. Пока мы не можем сказать, становится ли SARS-CoV-2 более или менее смертельным и заразным. В этом вся и проблема, так как сложно давать какие-либо прогнозы, — пишут авторы работы.

Выявленные небольшие генетические изменения, или мутации, не были равномерно распределены по всему геному вируса. Поскольку некоторые части генома имели очень мало мутаций, исследователи говорят, что на эти участки надо обратить особое внимание при производстве вакцины и лекарства от коронавируса.

Главная проблема в борьбе с вирусами заключается в том, что вакцина или лекарство не могут быть эффективны долгое время, если вирус постоянно мутирует. Так происходит, например, с вирусом гриппа, от которого ежегодно приходится создавать новую вакцину.

Если мы сосредоточим наши усилия на тех частях вируса, которые с меньшей вероятностью мутируют, у нас будет больше шансов разработать лекарства, которые будут эффективны в долгосрочной перспективе. Мы должны разработать лекарства и вакцины, к которым вирус будет долго адаптироваться, — говорят ученые.

Проблема заключается в том, что до сих пор существует очень мало генетических различий или мутаций между вирусами. В ходе исследования ученые обнаружили, что некоторые из этих различий возникали многократно, независимо друг от друга в ходе пандемии.

Эти результаты подтверждают предыдущее исследование, в котором говорится, что вирус SARS-CoV-2 в ноябре 2019 года перескочил от предыдущего хозяина — животного — к людям. То есть маловероятно, что вирус, вызывающий COVID-19, находился в человеческой циркуляции задолго до его первого обнаружения в декабре прошлого года.

