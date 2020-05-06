Насколько заменители сахара безопасны для печени

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором говорится: есть четкие доказательства того, что высокое потребление сахара приводит к ожирению и жировой болезни печени.

Синтетические и натуральные альтернативы сахару сейчас широко распространены, однако об их влиянии на печень мало что известно. Поэтому ученые решили провести массовое исследование, которое рассказало, положительно ли влияют на печень заменители сахара.

В своей работе ученые написали, что ожирение затрагивает почти 19% детей и с недавних пор эта проблема все чаще встречается у молодежи. Сопутствующее состояние, называемое неалкогольной жировой болезнью печени (НЖБП), поражает одного из десяти детей.

Важно хотя бы раз в год проходить УЗИ-диагностику, а также сдавать анализ крови, чтобы следить за здоровьем печени. Эти процедуры вам может назначить терапевт или гастроэнтеролог в рамках профилактической диспансеризации, — пояснил «Ридусу» гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Жировая болезнь печени может привести к циррозу и раку печени. А к появлению самой жировой болезни приводит потребление слишком большого количества сахара.

Сладкие продукты и напитки могут вызвать рубцевание в печени, но мы не знаем, как некалорийные подсластители могут повлиять на заболевание печени. Диетологи советуют использовать натуральные подсластители или синтетические замены сахара, чтобы не набирать вес, но мало кто исследовал, как в долгосрочной перспективе это скажется на печени, — говорят авторы работы.

Используя доклиническую модель, авторы работы испытывали два некалорийных подсластителя — сукралозу и экстракт стевии. Оба широко доступны и используются во многих диетических продуктах и напитках.

Результаты сравнения показали, что экстракт стевии снижает уровень глюкозы и улучшает маркеры жировой болезни печени. Эти маркеры включают в себя фиброз и уровень жира в печени. Также в ходе исследования выяснилось, что употребление стевии нормализует микробиом кишечника.

Полученные результаты говорят о том, что заменители сахара потенциально могут быть безопасной альтернативой, однако ученым потребуются еще и клинические испытания, чтобы это утверждать.