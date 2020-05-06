Назван лучший способ дезинфекции масок

Специалисты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали информацию о том, что с момента вспышки пандемии COVID-19 респираторы N95 до сих пор находятся в дефиците.

Медицинские работники нуждаются в этих масках, но из-за нехватки многие вынуждены носить одну и ту же маску неоднократно. Нередко бывает, что медики носят обычную марлевую маску, так как в больницах нет специальных респираторов.

Из-за острой необходимости в респираторах N95 ученые стали рассматривать различные способы дезинфекции таких масок с целью многократного использования. Несмотря на то, что CDC не рекомендует использование медицинских масок более одного раза, сейчас это вынужденная мера, подчеркивают эксперты.

В ходе исследования ученые протестировали несколько способов дезинфекции масок N95, обнаружив, что нагрев сохраняет эффективность фильтрации в течение 50 циклов дезинфекции. Дело в том, что маски N95 содержат слой «расплавленных» полипропиленовых волокон, которые образуют пористую, дышащую сеть.

Для того чтобы маска могла захватить мельчайшие частицы вируса, проникшие через отверстия, волокна обработаны специальным способом. Поэтому крайне важно подобрать тот метод дезинфекции, который не будет повреждать эти волокна.

Специалисты рекомендуют несколько методов дезинфекции масок N95, например нагрев, ультрафиолетовое (УФ) излучение и отбеливание, но до сих пор эти способы не были широко испытаны.

Ученые хотели сравнить несколько методов, которые могут быть использованы для дезинфекции масок. Группа ученых установила, что обработка ткани раствором этанола или хлорного отбеливателя резко снижает эффективность фильтрации маски даже после одной обработки: примерно с 96% до 56% (этанол) или 73% (отбеливатель).

Одна паровая обработка поддерживала фильтрацию, но пять паровых обработок привели к резкому снижению эффективности. В качестве паровой обработки ученые использовали утюг или отпариватель для одежды.

УФ-излучение позволило провести до 20 циклов дезинфекции, однако введение точной дозы УФ-излучения, которая убивает вирус без повреждения маскирующих материалов, до сих пор не установлена.

Лучшим методом дезинфекции оказался нагрев. Например, нагрев при 85 °C в течение 20 минут позволил обработать ткань 50 раз без потери эффективности фильтрации. Но частая обработка маски может ее деформировать, а это тоже снижает ее эффективность, отметили ученые.