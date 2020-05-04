Инспектору ДПС в Чувашии пришлось стрелять по колесам нарушителей

Приблизительно в четыре часа утра 3 мая дежуривший на посту экипаж ДПС попытался остановить ВАЗ-2019, так как маневры его водителя показались сотрудникам ГИБДД странными.

Поскольку водитель проигнорировал требование инспектора, полиция начала преследование.

Между деревнями Аниш-Ахпердино и Старое Ахпердино Канашского района Чувашии машина с нарушителем увязла в грязи. Выяснилось, что водитель был пьян. Пока полицейские составляли протокол, подъехали два автомобиля с молодыми людьми, в одном из которых находился сын водителя.

После того как сотрудники ДПС не поддались на уговоры отпустить нарушителя, тот предпринял попытку сбежать в то время, как его сын с другом повалили полицейского и стали избивать его руками и ногами.

Как сообщает RuNews24, затем сын с отцом сели в машину в надежде скрыться от полиции, однако инспектор не растерялся и произвел восемь выстрелов по колесам. В итоге автомобиль остановился и не смог продолжить движение.

На водителя составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде, а вот в отношении сына и его 21-летнего друга возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.