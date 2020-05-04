В Минздраве объяснили низкую смертность в России от коронавируса

Благодаря тому, что заражение коронавирусом в России выявляют вовремя, врачи успевают оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

Она отметила, что под смертностью подразумевают соотношение числа умерших от COVID-19 к средней численности населения.

По ее словам, в России этот показатель равен 5,5 случая на миллион человек, причем эта цифра растет медленнее, чем во многих государствах Европы.

«У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи», — приводит РИА Новости слова Малинниковой, сказанные в эфире программы «Спасибо, доктор» на Youtube-канале «Соловьев LIVE».

Инфекционист добавила, что россияне вовремя обращаются к специалистам, запущенные случаи встречаются довольно редко.

Ранее в интервью «Ридусу» политолог Марат Баширов заметил, что Россия оказалась более подготовленной к борьбе с эпидемией коронавируса, чем страны ЕС и США.

В свою очередь представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила на пресс-конференции в Москве, что «Россия практически опередила инфекцию своей подготовленностью».



Число заразившихся COVID-19 в России достигло 145 268, умерли 1356 человек, выздоровели 18 095 человек. За последние сутки в 82 регионах страны подтвержден 10 581 случай заражения и зафиксировано 76 летальных исходов.



Резкое увеличение числа новых случаев произошло 30 апреля, и с тех пор кривая заражений продолжает идти вверх. Власти связывают это с двукратным ростом масштабов тестирования.

