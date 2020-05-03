До появления вакцины от коронавируса часть ограничений в России сохранят

Пока в России не появится вакцина от COVID-19, веденные из-за пандемии ограничения будут частично сохранены, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, отмена ограничительных мер будет происходить поэтапно, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Мурашко пояснил, что достижение пика заболеваемости еще не означает одномоментное снятие всех ограничений и подчеркнул, что для предотвращения повторной волны вспышки необходимо выстроить целую систему.

«Если не создадим популяционного иммунитета, то вторая волна может быть, конечно, да, это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет», — приводит ФАН слова министра, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, глава Минздрава заявил, что в России будет несложно создать паспорта иммунитета к коронавирусу, поскольку все данные о заболевших заносятся в систему. «В России есть такой документ, как сертификат прививок, но пока вакцины от коронавируса нет», — цитирует Мурашко РЕН ТВ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что действующий в России режим ограничений в условиях пандемии коронавирусной инфекции может быть ослаблен после 12 мая только при условии, что россияне продолжат соблюдать ограничительные меры. В противном случае ограничения могут продлить до июня.



По данным на утро 3 мая, общее количество случаев COVID-19 достигло в России 134 687, умерли 1280 человек. За последние сутки в стране подтверждено 10 633 случая заражения коронавирусом.