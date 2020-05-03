Число случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 3,3 миллиона

Количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 3,3 миллиона человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, скончались на сегодняшний день более 238 тысяч человек.

За последние сутки в мире зарегистрированы более 82,7 тысячи новых случаев заражения и 8657 летальных исходов.

Общее число заразившихся составляет 3 349 786, а умерших — 238 628, приводит сообщение ВОЗ РИА Новости.

В Европе зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19 — 1 518 895, а число летальных исходов превысило 142,6 тысяч человек.

Согласно статистике Worldometer, в США насчитывается уже 1 169 667 заразившихся, а умерших — 67 968.

По данным на утро 3 мая, за последние сутки в России подтверждено 10 633 случая заражения коронавирусом — впервые суточный прирост заразившихся превысил 10 тысяч. По этому показателю наша страна остается на втором месте в мире, уступая только США, где суточное количество выявленных заражений превышает 20 тысяч.

Общее количество случаев COVID-19 достигло в России 134 687, умерли 1280 человек.