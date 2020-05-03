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Число случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 3,3 миллиона

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© pixabay.com

© pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 3,3 миллиона человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, скончались на сегодняшний день более 238 тысяч человек.

За последние сутки в мире зарегистрированы более 82,7 тысячи новых случаев заражения и 8657 летальных исходов.

Общее число заразившихся составляет 3 349 786, а умерших — 238 628, приводит сообщение ВОЗ РИА Новости.

В Европе зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19 — 1 518 895, а число летальных исходов превысило 142,6 тысяч человек.

Согласно статистике Worldometer, в США насчитывается уже 1 169 667 заразившихся, а умерших — 67 968.

По данным на утро 3 мая, за последние сутки в России подтверждено 10 633 случая заражения коронавирусом — впервые суточный прирост заразившихся превысил 10 тысяч. По этому показателю наша страна остается на втором месте в мире, уступая только США, где суточное количество выявленных заражений превышает 20 тысяч.

Общее количество случаев COVID-19 достигло в России 134 687, умерли 1280 человек.

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