найти ×
   
  • USD
    72.73
  • EUR
    79.12
СохранитьСохранено0
×

4013375

В 2020 году Минобороны РФ получит более 30 систем залпового огня «Торнадо»

Small f1a6d446e0
© wikipedia.org

© wikipedia.org

В нынешнем году на вооружение российской армии поступят свыше 30 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо».

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, «Торнадо» поставят в подразделения ракетных войск и артиллерии российских Вооруженных сил.

Предприятия-изготовители передадут военному ведомству РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», приводит сообщение «Интерфакс».

«Торнадо-Г» представляет собой глубоко модернизированный вариант комплекса «Град», а 300-мм система залпового огня «Торнадо-С» включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением огня и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с осколочно-фугасной частью с дальностью стрельбы более 100 км.

Ранее «Ридус» писал о том, что 27 апреля 2019 года расчеты «Торнадо-С» выполнили первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр. Всего в тактических учениях артиллеристов приняли участие свыше тысячи человек и более 100 единиц военной техники.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Роспотребнадзор: как покупать продукты во время пандемии
4037034читать позжечитаю позже
Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко
100212116читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику

Не завидуем людям, которым достались эти «шедевры».

37233757читать позжечитаю позже

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду13 декабря 2019

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

27760048читать позжечитаю позже