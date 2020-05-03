В 2020 году Минобороны РФ получит более 30 систем залпового огня «Торнадо»

В нынешнем году на вооружение российской армии поступят свыше 30 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо».

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, «Торнадо» поставят в подразделения ракетных войск и артиллерии российских Вооруженных сил.

Предприятия-изготовители передадут военному ведомству РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», приводит сообщение «Интерфакс».

«Торнадо-Г» представляет собой глубоко модернизированный вариант комплекса «Град», а 300-мм система залпового огня «Торнадо-С» включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением огня и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с осколочно-фугасной частью с дальностью стрельбы более 100 км.

Ранее «Ридус» писал о том, что 27 апреля 2019 года расчеты «Торнадо-С» выполнили первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр. Всего в тактических учениях артиллеристов приняли участие свыше тысячи человек и более 100 единиц военной техники.