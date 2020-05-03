Из-за потерявшего управление дрона закрыли аэропорт Риги

Воздушное пространство над международным аэропортом «Рига» пришлось закрыть из-за потерявшего управление дрона.

Об этом сообщил в Twitter министр сообщения страны Талис Линкайтс.

По его словам, в настоящее время в поиске неуправляемого летательного аппарата задействован самолет «Ан-2», на котором установлено оборудование, способное восстановить управление беспилотником.

Линкайтс напомнил, что вчера в поисках дрона участвовал вертолет «Ми-17».

Как пишет РИА Новости, беспилотник вышел из-под контроля в субботу, 2 мая. В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 метров. Этот дрон весом 26 кг и размером три на пять метров развивает скорость дом 70 километров в час. Горючего ему хватает примерно на 90 часов.

Связь с летательным аппаратом пропала во время тестового полета, сообщает портал Delfi со ссылкой на представителя компании UAVFactory, которая занимается производством этих дронов.

В связи с произошедшим Агентство гражданской авиации ввело ограничения на использование воздушного пространства над Латвией. Гражданским воздушным судам предписано не подниматься выше 5950 метров.

