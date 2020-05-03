В Минздраве предположили, когда пандемия в России пойдет на спад

Снижение числа заражений коронавирусом в России может начаться в июне, предположил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Он отметил, что на данный момент происходит некоторое замедление интенсивности развития эпидемического процесса инфекции.

По его словам, за прошедший месяц темп роста числа новых случаев COVID-19 снизился практически в четыре раза — с 27% (2 апреля) до 6,9% (1 мая). «Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне месяце», — сказал Брико в интервью «Парламентской газете».

Он добавил, что в Москве эпидемическая ситуация достигла третьей-четвертой фазы, то есть масштабного распространения без прослеживания эпидемиологической связи случаев.

Эксперт также обратил внимание на то, что фаза обратного развития эпидемии, как правило, более продолжительная по времени, чем фаза роста заболеваемости, и подчеркнул, что о завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее 1%.

По данным на утро 3 мая, за последние сутки в России подтверждено 10 633 случая заражения коронавирусом — впервые суточный прирост заразившихся превысил 10 тысяч. По этому показателю наша страна остается на втором месте в мире, уступая только США, где суточное количество выявленных заражений превышает 20 тысяч.

Общее количество случаев COVID-19 достигло в России 134 687, умерли 1280 человек. В Москве насчитывается 68 606 заразившихся и 729 летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией.