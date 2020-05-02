Умерла вдова племянника императора Николая II
- 02 мая 2020, 19:06
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На 94-м году жизни скончалась Ольга Куликовская-Романова, вдова племянника последнего российского государя Николая II.
О кончине вдовы Тихона Николаевича Романова, сына великой княгини Ольги Александровны, сообщила ТАСС Екатеринбургская епархия.
Отмечается, что Куликовская-Романова долгие годы возглавляла Благотворительный фонд, посвящая свою жизнь делам милосердия и благотворительности.
По данным Екатеринбургской епархии, Куликовская-Романова родилась в 1926 году в эмиграции в Югославии. Ее отец — потомственный дворянин, офицер Императорской армии Николай Пупынин, и скульптор Нина Коперницкая.
Замуж за Тихона Николаевича Романова она вышла в Канаде, где работала переводчиком в государственных учреждениях.
Куликовская-Романова владела семью языками, имела медицинское, коммерческое и архитектурное образование, пишет агентство.
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