Умерла вдова племянника императора Николая II

На 94-м году жизни скончалась Ольга Куликовская-Романова, вдова племянника последнего российского государя Николая II.

О кончине вдовы Тихона Николаевича Романова, сына великой княгини Ольги Александровны, сообщила ТАСС Екатеринбургская епархия.

Отмечается, что Куликовская-Романова долгие годы возглавляла Благотворительный фонд, посвящая свою жизнь делам милосердия и благотворительности.

По данным Екатеринбургской епархии, Куликовская-Романова родилась в 1926 году в эмиграции в Югославии. Ее отец — потомственный дворянин, офицер Императорской армии Николай Пупынин, и скульптор Нина Коперницкая.

Замуж за Тихона Николаевича Романова она вышла в Канаде, где работала переводчиком в государственных учреждениях.

Куликовская-Романова владела семью языками, имела медицинское, коммерческое и архитектурное образование, пишет агентство.