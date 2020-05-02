В Роспотребнадзоре объяснили, когда тест на COVID-19 может дать результат

Тест на коронавирус может показать результат только на третий день после предполагаемого заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что три дня — это минимальный срок для обнаружения COVID-19.

«Вирус должен попасть в организм, развиться и только после этого на слизистой носа мы можем его найти», — приводит газета «Известия» ее слова, сказанные в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус».

Попова пояснила, что мазок из носа является самым распространенным способом получения материала.

В том же интервью глава Роспотребнадзора не исключила, что в связи с пандемией коронавируса в России со временем могут появиться так называемые паспорта иммунитета. «Идея, конечно, есть, она хороша сама по себе, но надо понимать, что сегодня, наверное, чуть рано ее реализовывать», — цитирует Попову РЕН ТВ. По ее словам, потребуется время для того, чтобы понять, насколько долго записи в таких паспортах могут быть актуальными.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о высокой вероятности второй волны COVID-19 этой осенью.

По данным на утро 2 мая, в России за сутки подтверждено 9623 новых случая заражения коронавирусом. По общему числу заболевших — 124 054 — Россия продолжает оставаться на 7-м месте в списке стран мира, при этом по числу умерших она по-прежнему находится в конце списка: за все время зарегистрировано 1222 смерти.