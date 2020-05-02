Российские полицейские присоединились к акции взаимопомощи «Мы вместе». В рамках этой акции духовой оркестр культурного центра Главно управления МВД РФ по Московской области посетил Мытищинскую городскую клиническую больницу, чтобы выразить благодарность медикам, которые лечат заразившихся коронавирусной инфекцией, и поддержать пациентов.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, оркестр прибыл к больнице в полном составе под руководством дирижера, подполковника внутренней службы Кирилла Носова. Музыканты исполнили знаменитые композиции военных лет «Синий платочек», «Марш авиаторов», «День Победы» и «Прощание славянки».

«Своим выступлением подмосковные правоохранители выразили благодарность всем, кто задействован в борьбе с пандемией — врачам, медсестрам и другому персоналу медицинских учреждений, за профессиональный подвиг, а также поддержали тех, кто находится в медицинских стационарах и на самоизоляции, и пожелали им скорейшего выздоровления», — рассказала Петрова.



Главврач Мытищинской больницы Андрей Третьяков поблагодарил полицейских за поддержку от имени всего персонала медучреждения.

С не меньшим воодушевлением инициативу сотрудников правоохранительных органов восприняли в социальных сетях.

На сегодняшний день в проекте взаимопомощи «Мы вместе» принимают участие более 100 тысяч волонтеров со всей России. Многие из них — участники крупных и локальных некоммерческих организаций и движений, руководители и авторы социальных инициатив. Добровольцы активно помогают пожилым людям, многодетным семьям и малоимущим гражданам, доставляя им на дом продукты и товары первой необходимости. Кроме того, они проводят юридические и психологические консультации, а также всевозможные онлайн-курсы и акции, чтобы поддержать россиян в непростой период вынужденной самоизоляции.

На горячую линию проекта «Мы вместе» уже поступило 2 миллиона 121 тысяча 697 звонков. Помощь получили 476 141 человек. Частные лица и компании перечислили на счет проекта в качестве добровольных пожертвований 1 391 673 844 рублей.

За сутки в России было выявлено 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. По общему числу заболевших — 124 054 — Россия продолжает оставаться на 7-м месте в списке стран мира. При этом по числу умерших от вызванных инфекцией осложнений Россия по-прежнему находится в конце списка: за все время зарегистрировано 1222 смерти.