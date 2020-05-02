Медики рассказали, как протекает коронавирус у диабетиков

Китайские врачи, проанализировав несколько тысяч медицинских карт пациентов с диабетом, рассказали, как проходит коронавирус у таких людей.

Люди с сахарным диабетом 2 типа подвергаются большему риску смертности или тяжелого течения болезни, если они заражаются коронавирусом. Контроль уровня сахара в крови у таких пациентов особенно важен, — говорят авторы исследования.

Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, доказывает, что люди с сахарным диабетом 2 типа, которые медикаментозно контролируют уровень сахара в крови, имеют более высокие шансы на выздоровления, чем пациенты с диабетом, которые проходят стандартные процедуры лечения коронавируса.

Мы были удивлены, увидев такие благоприятные результаты в группе, где уровень глюкозы постоянно контролировался, — пишут ученые.

Ученые проанализировали медицинские карты 7 336 пациентов COVID-19 и сахарным диабетом из 19 больниц в провинции Хубэй, Китай. Их данные показали, что люди, поступившие в больницу с COVID-19 и диабетом, нуждались в большем количестве медицинских вмешательств. Несмотря на эти вмешательства, они также имели значительно более высокую смертность — 7,8% против 2,7% (пациенты без диабета).

Но пациенты с хорошо контролируемым уровнем сахара в крови, которые имели COVID-19, имели меньше шансов умереть, чем те, чей уровень глюкозы в крови был плохо контролируемым. Кроме того, пациенты с хорошо управляемым диабетом также получали меньше медицинских вмешательств, включая дополнительный кислород и/или вентиляцию легких, и имели меньше осложнений со стороны здоровья.

Учитывая, что люди с сахарным диабетом имели гораздо более высокий риск смерти и различных осложнений, и нет никаких конкретных препаратов для COVID-19, результаты ученых показывают, что контроль уровня глюкозы в крови может выступать в качестве эффективного вспомогательного подхода для улучшения прогноза пациентов с COVID-19 и ранее существовавшим диабетом.

По мнению экспертов, к факторам риска смерти от COVID-19 относятся наличие сахарного диабета, ожирения и артериальной гипертензии.