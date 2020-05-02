Испания разрешила прогулки и занятия спортом на свежем воздухе

Испания зарегистрировала 281 смерть от коронавируса за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 24 824, что подтверждает замедление пандемии.

В четверг, 30 апреля, число погибших достигло самого низкого показателя с 20 марта — 268 человек. Но данные были омрачены новостями, что испанцы перестали соблюдать самоизоляцию, и количество зараженных может увеличиться.

Однако, вчера местные власти заявили, что с субботы, 2 мая, испанцы могут выходить на прогулки, а также заниматься спортом, соблюдая все меры социально дистанцирования.

Ранее в Испании можно было выводить на прогулки детей до 14 лет в сопровождении одного из родителей. Сейчас как взрослые, так и дети могут покидать свои дома и находиться на свежем воздухе.

Разрешение на физические упражнения распространяется на пределы того населенного пункта, в котором проживает человек. Прогулки можно проводить вдвоем, но в радиусе одного километра от дома.

Представители здравоохранения Испании рассказали, что в ближайшие дни они ожидают спад заболеваемости минимум на 10 процентов.

Напомним, что Испания, в которой было зарегистрировано 215 216 подтвержденных случаев заболевания, стала четвертой страной в мире по числу погибших, уступая Соединенным Штатам, Италии и Великобритании.

