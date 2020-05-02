В FDA одобрили наиболее подходящий препарат для лечения COVID

Американские эксперты из FDA разрешили экстренное использование экспериментального препарата, который, по-видимому, помогает некоторым пациентам с коронавирусом быстрее восстанавливаться.

Это первое лекарство, которое показало положительный результат в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании совместно с комиссаром Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Стивеном Ханом.

Препарат компании Gilead ремдесивир успешно прошел первые клинические тесты, и в ходе экспериментов сократил время до выздоровления пациентов с коронавирусом на 31%, или в среднем на четыре дня.

Исследование 1063 пациентов является самым крупным и самым строгим тестом препарата. В исследовании была контрольная и экспериментальная группа, в которые входили пациенты, выбранные случайным методом.

Лица, получившие препарат, смогли покинуть стационар в среднем за 11 дней, а пациенты, получавшие стандартное лечение, за 15. Препарат также может снизить смертность, говорят ученые.

После проведения эксперимента FDA разрешило компании ускорить завершение экспериментов, чтобы препарат поступил в американские клиники. В обычное время FDA требует «существенных доказательств» безопасности и эффективности препарата, но во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения агентство может отказаться от этих стандартов, просто требуя, чтобы потенциальные выгоды экспериментального препарата перевешивали его риски.

В настоящее время нет утвержденных препаратов для лечения коронавируса, и ремдесивир по-прежнему нуждается в официальном одобрении. FDA ранее дало разрешение на экстренное использование лекарства от малярии, гидроксихлорохина, после того, как Трамп неоднократно продвигал его в качестве возможного лечения для COVID-19.

Однако никакие крупные высококачественные исследования не показали, что препарат работает, а также в ходе применения у него оказалось много побочных эффектов. Об этом FDA предупредило докторов в конце прошлого месяца, и препарат перестали применять в больницах из-за высоких рисков болезней сердца у пациентов.