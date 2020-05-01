Глава Минстроя Владимир Якушев заразился коронавирусом

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц», — приводит слова Якушева пресс-служба ведомства.

Диагнозы у Якушева и у Волкова были подтверждены с помощью компьютерной томографии.

Исполняющим обязанности министра назначен его заместитель Никита Стасишин, сообщает ТАСС.



Якушев стал министром строительства и ЖКХ в мае 2018 года, сменив этом посту Михаила Меня, возглавлявшего ведомство с момента его основания в 2013 году.



Напомним, 30 апреля Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину, что заразился коронавирусом. «Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить коллег», — сказал Мишустин во время видеосвязи с президентом.



Временно исполняющим обязанности председателя правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.