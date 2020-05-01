Главврач Коммунарки назвал еще один симптом коронавируса

У большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

В ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом, он отметил, что высыпания достаточно разнообразны.

По его словам, в первую очередь они проявляются на коже кистей и живота.

«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось, — цитирует Проценко ФАН. — Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины».

Ранее сообщалось, что в ходе исследования специалисты собрали информацию по пациентам из разных стран и подтвердили, что значительное число больных коронавирусом также страдали потерей аппетита, тошнотой, рвотой и диареей. Как правило, классическими симптомами COVID-19 является высокая температура, кашель и одышка.



По данным на утро 1 мая, в 85 регионах России подтверждено 7933 новых случая заражения коронавирусом. Умерли за сутки 96 человек, число выздоровевших составило 1601. По общему числу заразившихся Россия занимает 8-е место в мире, при этом смертность от COVID-19 в РФ остается на низком уровне — за все время в стране скончалось 1169 человек с коронавирусом.