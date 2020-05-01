Губернатор Подмосковья объявил обязательным ношение масок с 12 мая

На территории Московской области ношение медицинских масок в местах общего пользования станет обязательным с 12 мая.

Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

При этом в документе, опубликованном на сайте правительства региона, отмечается, что с 1 по 11 мая гражданам рекомендовано использовать маски и респираторы при поездках в транспорте, посещении магазинов и аптек, а также на предприятиях и в медицинских организациях.

После майских праздников такая норма станет обязательной.

Те жители Подмосковья, которые не могут себе позволить приобретение масок из-за материальных трудностей, получат их на льготных условиях.

Накануне сообщалось, что обязательное ношение масок в общественных местах вводится с 1 мая в Вологодской, Ростовской и Новгородской областях, а также в Коми.

Напомним, с 27 апреля в ряде регионов России был введен масочный режим. Ношение защитной маски на лице при посещении магазинов, аптек, при поездке в общественном транспорте стало обязательным для жителей Владимирской и Новосибирской областей, в Севастополе, в четырех районах и четырех населенных пунктах Якутии.

По данным на утро 1 мая, в 85 регионах России подтверждено 7933 новых случая заражения коронавирусом. Умерли за сутки 96 человек, число выздоровевших составило 1601.

Лидерами по числу новых случаев остаются Москва (3561) и Московская область (797). По общему числу заразившихся Россия занимает 8-е место в мире, при этом смертность от COVID-19 в РФ остается на низком уровне — за все время в стране скончалось 1169 человек с коронавирусом.