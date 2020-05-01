Турция объявила о нескольких этапах возрождения туризма

Согласно составленному в Турции графику выхода из карантина, оживление туристической деятельности запланировано на конец мая, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Возобновление работы рынков, парикмахерских и торговых центров планируется уже с 4 мая.

Постепенное снятие ограничений на междугородние и международные поездки, а также открытие отелей, должно произойти на втором этапе, который стартует 27 мая и продлится до 31 августа.

При этом откроются только удаленные от туристических центров отели, у которых будут «сертификаты здоровья». Например, в Анталье могут заработать гостиницы в таких курортных поселках, как Белек или Текирова, приводит АТОР план турецкого правительства.

Как уже ранее сообщалось, в целях обеспечения эпидемиологической безопасности туристов в отелях не будет «шведского стола», вместо него появится комплексное меню. Кроме того, в ресторанах и на пляжах отелей будут обеспечены условия для социального дистанцирования. Персонал обязуют проходить медосмотр, а также работать только в перчатках и защитных масках.

Третий этап начнется 1 сентября и продлится до конца года. Предполагается, что в этот период все секторы экономики, включая туризм, будут работать без всяких ограничений.

Потребность в четвертом этапе, начало которого запланировано на 1 января 2021 года, может отпасть в том случае, если к тому времени пандемия прекратится и появится вакцина от коронавируса.

Ранее «Ридус» писал о том, что россияне аннулировали почти все заграничные туры на лето и начало осени. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что даже когда перелеты в другие страны разрешат, это не изменит печальную ситуацию с выездным туризмом. К тому времени станет меньше авиакомпаний, туроператоров и потребителей. Около двух лет понадобится, чтобы выйти из этой тяжелейшей экономической ситуации и восстановить сферу до предкризисного состояния.