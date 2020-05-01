найти ×
   
  • USD
    72.73
  • EUR
    79.12
СохранитьСохранено0
×

304656

В Испании задержан экс-депутат Госдумы РФ

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Находившийся в международном розыске бывший депутат Госдумы РФ был задержан в испанской провинции Аликанте.

Его личность не раскрывается.

В сообщении Гражданской Гвардии Испании говорится о том, что Россия объявила этого мужчину в розыск через Интерпол по обвинениям в хищениях государственных средств, которые были выделены на проведение конкурса на некий проект. Отмечается, что он так и не был осуществлен.

В прошлом задержанный также занимал пост заместителя председателя правительства одного из важных российских регионов, приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По имеющимся данным, скрываясь в Испании, экс-депутат Госдумы жил в роскоши и занимался инвестициями в недвижимость.

Решение о его экстрадиции в Россию будет принимать Национальный суд Испании.

Как пишет Elmundo, речь идет об Андрее Мурге, занимавшем пост зампредседателя правительства Ставропольского края с 27 сентября 2013-го по 19 марта 2018 года. Летом 2019 года его объявили в розыск по делу о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в США был задержан бывший вице-президент Олимпийского комитета России и экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов. Он прославился в 2013 году после того, как был раскритикован президентом Владимиром Путиным за срыв сроков строительства спортивных объектов в Сочи при подготовке к Олимпиаде-2014. В итоге Билалов был уволен со всех руководящих должностей, стал фигурантом уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочиями и покинул Россию, перебравшись сначала в Лондон, а затем в США.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
24077388читать позжечитаю позже
Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко
10096583читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

1005386читать позжечитаю позже

Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт19 апреля

В службе поддержки вину свалили на «Яндекс.Еду».

-6018441читать позжечитаю позже