Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В нынешнем году страна будет праздновать 75-летие Победы. Будет сказано много хороших и правильных слов, будут открыты новые памятники, отлиты юбилейные медали. Ветераны получат награды и материальное вознаграждение, чиновники отчитаются о проделанной работе, о растущем патриотизме масс, святости памяти о той войне и погибших защитниках Родины. Но мало кто знает, что эта война до сих пор продолжается в Россоши — городе воинской доблести в Воронежской области. Здесь пролегает незримый рубеж боев с равнодушием, коллаборационизмом, торговлей родной землей и памятью соотечественников. С фашизмом, который мечтает вернуться на берега реки Черная Калитва.

Фашистский трюк со шляпой

«Операция „Улыбка“. Вернуться в Россошь». Это — название книги, изданной в Италии Национальной Ассоциацией альпийских стрелков (ANA). Потомки тех, кто пришел на нашу землю вместе с нацистами в 1941 году, убивал, грабил, насиловал и жег, до сих пор проводят на юге России торжественные парады с выносом штандартов и речами капелланов. Здесь у них есть теперь собственный объект поклонения — памятник, который местные жители прозвали «могилой неизвестного фашиста».

В итальянском издании альпийские стрелки названы «солдатами, павшими при исполнении воинского долга», «высокообразованными людьми», следующими «высоким принципам гуманизма». Их потомки в 1993 году построили в Россоши детский сад «Улыбка» в качестве компенсации за сожженную в военное время школу. «Помнить о мертвых, помогать живым» — прекрасный лозунг, который принесли с собой члены ANA. Но воспитательное учреждение оказалось лишь якорем, который прочно закрепил «дружбу» между местными чиновниками и реваншистами из Италии.

Альпийские стрелки организовали в детском саду музей, посвященный «героической истории» итальянских солдат в России. С фотографиями не только своих командиров, но и лидеров фашизма и нацизма — Муссолини и Гитлера, как утверждают местные активисты. Рядом появился сквер с красивой оградой и аккуратными дорожками, а в нем — некий монумент в виде шляпы с пером.

Оперенная шляпа — головной убор альпийских стрелков, до сих пор использующийся в итальянской армии. Именно такие шляпы красовались на головах примерно 500 гостей с Апеннин, которые в 2003 году приехали в Россошь отметить 60-летие битвы под Николаевкой — самого кровавого сражения для Италии в ходе Второй мировой войны.

Итальянский солдат в шляпе в Россоши во время войны

Советские войска во время Острогожско-Россошанской наступательной операции разгромили в этих местах 8-ю итальянскую армию вместе с ее союзниками — немцами и венграми. Это был конец корпуса, отправленного Муссолини в СССР на борьбу с коммунизмом. На родину вернулась лишь десятая часть личного состава. В памятном сражении участвовала элитная горнострелковая дивизия «Тридентина», преемником которой является альпийская бригада современных Вооруженных сил Италии.



«Они вели себя, как храбрецы, без ненависти в душе. Они принесли огромную жертву своей стране, но часто проявляли великодушие даже к местному населению, не считая его врагом, по обычаю и в духе жителей гор. И в ответ добились понимания и даже сочувствия тех, кто пережил ужасы войны», — заявил в трогательной речи тогдашний глава альпийской ассоциации на торжественной церемонии в Россоши.

Слова эти последовали за парадом альпийских стрелков, которые, как в годы войны, прошли по городу в своих пернатых шляпах, со своими штандартами. Прошли к памятнику, в котором, как оказалось, покоились останки неизвестного солдата — участника кровавой битвы под Николаевкой. Над своеобразной могилой капеллан произнес слова молитвы.

Парад альпийских стрелков в Россоши в наши дни.

Если все происходившее до этого вызывало у жителей Россоши добрые чувства, то парад и открытие монумента с надписью «От трагического прошлого через дружественное настоящее к будущему братскому сотрудничеству» породило непонимание, протест и гнев. Потомкам тех, кто погиб, защищая родную землю, трудно было понять, как и почему появилась на ней «могила неизвестного фашиста».



Кости, как выяснилось уже потом, нашли на месте боев у Зеленого Яра, замуровали в обелиск тайком и рассказали об этом задним числом. Сам факт итальянцы признали в книге «Операция „Улыбка“. Вернуться в Россошь».

«…Во время поиска были определены одиночные захоронения итальянских солдат, найдены и собраны многочисленные их останки, впоследствии захороненные перед памятником, установленным перед детским садом в Россоши», — сказано в тексте издания.

Жители Россоши не понимают ни выбора в качестве символа дружбы и примирения головного убора фашисткой армии, ни правомочности попытки создать воинское захоронение оккупантов в центре города.

«Символ примирения — дети и голуби, но не шляпа альпийского стрелка», — справедливо отмечает активист Николай Савченко, много лет посвятивший борьбе с героизацией фашизма в Россоши.

В сентябре 2018 года на 75-летие битвы при Николаевке реваншисты вновь повторили свой шабаш. Торжества потомков оккупантов опять прошли в российском городе.

Наследники дивизии «Тридентина» в армии Италии

Как это вышло?

В начале 90-х власть и элита сдали все: страну, ее природные богатства, построенные всем миром заводы и фабрики, союзников по всему миру, собственную армию. Шла бойкая и практически неконтролируемая распродажа нефти, газа, леса, никеля, предприятий гражданского и военного назначения. Бывшие коммунисты и комсомольцы наперегонки становились теми самыми «акулами капитализма», с которыми совсем недавно боролись на идеологическом фронте. Народ должен был превратиться в союзника в этом масштабном отступлении. Для этого ему усиленно промывали мозги. «Историки» и «публицисты» наперебой «развенчивали» Павлика Морозова, Александра Матросова, Зою Космодемьянскую и многих других героев, память о которых мешала «историческому примирению с Западом».

«Ветер перемен» не миновал и Россошь. Именно в эти черные времена мэр города Владимир Гринев и его команда вместе с женами посетили Италию, откуда привезли ростки будущей дружбы с потомками альпийских стрелков. Во время итальянского вояжа чиновников заботливо опекали представители ANA. По мнению Николая Савченко, «могила неизвестного фашиста» и место для маршей реваншистов стали платой за горячий прием под южным солнцем.

С тех пор прошло уже более четверти века. Россия изменилась. Из государственной доктрины исчезла позорная торговля памятью, страна возвращает утраченные позиции — политические, экономические, географические и исторические. Однако в Россоши мало что поменялось.

Ниша для останков в монументе вскрыта.

«Шляпа с пером» изначально задумывалась, как памятник «десятилетию детского сада», утверждают местные патриоты. Однако на деле оказалась символом торжества оккупантов. Потомки фашистов хорошо маскировали свои намерения, а местные власти умело их покрывали. Симбиоз чиновников и альпийских стрелков продолжает работать в прежнем режиме. Как рассказал Николай Савченко, новый мэр города Юрий Мишанков в 2012 году посетил Венецию, горный заповедник Доломиты и другие прекрасные места в Италии. Вместе с ним в путешествие отправились председатель горсовета, директор местного музея и другие чиновники с женами.



Местные власти последовательно «не дают в обиду» альпийский памятник и территорию вокруг него. Активисты из числа жителей попытались организовать в пресловутом сквере собственный культурный объект — фонтан Победы. Сделать его планировали на народные деньги, но власти за 15 лет так и не дали разрешения на это. Место занято. При этом все монументы, посвященные памяти советских воинов и жертв оккупантов находятся на окраинах Россоши. Не удалось добиться и переименования сквера в площадь Победы.

Поняв, что местные чиновники не готовы сойти с пути коллаборационизма, Николай Савченко и его товарищи начали искать правду в вышестоящих инстанциях. Однако и эти обращения в большинстве случаев остаются без ответа. Более того, «ползучая оккупация» в городе была «закреплена» на некоем «общественном обсуждении». Городские власти провели заседание с участием «карманных» общественников, которые проголосовали за сохранение «шляпы» в центре Россоши. Активисты утверждают, что мероприятие «превратили в балаган». На нем и близко не было обсуждения фактов и аргументов сторон.

«Мы думали, обратимся к президенту, в Думу, но нас гоняют по кругу. Система не работает, она делает все, чтобы загасить такие вещи. Мне кажется, чиновникам уже плевать на эту „шляпу“ и кости, им важно доказать, что народ не прав», — считает Савченко.

Во время процедуры вскрытия монумента

Активистам удалось добиться проверки памятника и изъятия из него останков итальянского солдата. Однако, по мнению борцов с героизацией фашизма, следует проверить и землю под монументом. Скорее всего, захоронение есть и там.



На момент написания статьи, Савченко получил очередной ответ из областной прокуратуры, куда был направлен запрос о законности установки фашистского памятника в городе. В нем — никакой конкретики. Новая отписка.

Еще Николаю на его запрос ответил депутат Госдумы от Воронежской области Андрей Марков. Он в числе прочего посоветовал учить подрастающее поколение россиян «с состраданием относиться к потерям других народов, их праву на память». В данном случае — память солдат горнострелковой дивизии «Тридентина», убивавших бойцов Красной Армии и мирных жителей Советского Союза под Россошью. До 75-летия Победы остаются считанные дни.



Из ответа депутата Госдумы.

Ложь, как оружие

Когда о «могиле неизвестного фашиста» узнали за пределами Россоши, в город начали приезжать журналисты. Проявили интерес к проблеме и некоторые политики. Казалось, что дело может сдвинуться с мертвой точки. Однако ложь и недомолвки до сих пор позволяют «шляпе» оставаться на своем месте.

Чиновники даже переходят в контратаку и посылают наверх жалобы на активистов, письма с просьбой «защитить памятник дружбы и примирения российского и итальянского народов». При этом они скрывают пикантные детали, вроде наличия внутри монумента останков итальянских солдат.

Сами альпийские ветераны, когда «запахло паленым», сменили показания. Останки, которые они нашли на местах боев, вдруг потеряли национальную идентичность. Глава ассоциации внезапно заявил, что «не знает, чьи это кости». Якобы они могли принадлежать и советскому бойцу. Хотя в изданной в Италии книге черным по белому написано про «обнаруженные итальянские захоронения».

Человеческая кость из монумента в Россоши.

Со временем выяснилось, что многие члены ANA и сами не знали об останках, которые поместили внутрь монумента. Совсем не удивляет, что реваншисты поступили в духе Муссолини, который когда-то «оболванил» своих солдат, отправляя их в Россию. Реальной целью лидеров ассоциации было обеспечение массовости мероприятия, считает Савченко. Они хотели провести парад, снять видео и показать «победу над коммунистами» в России спустя много лет после поражения во Второй мировой войне.



«Наконец-то удачно завершилась операция „Улыбка“», — заявил на церемонии открытия «шляпы» президент ассоциации. Значит, целью было вовсе не строительство детского сада в знак примирения? Русские признали свое поражение. Мы были правы, придя освобождать их от красных", — такой видит позицию реваншистов Николай Савченко.

Но ведь это и есть — то самое переписывание истории, против которого выступает наш президент, и мы все пытаемся бороться. Мы помним, что российские законы не допускают героизацию фашизма. Однако в нашей стране, не в Прибалтике, проходят их парады, выступает президент их ассоциации, копирующий в своей речи Муссолини, называющий оккупантов «героями» и «гуманистами».

«Гуманизм» альпийских стрелков

Местные жители помнят, чем в реальности обернулся «гуманизм» итальянских войск для жителей Россоши и окрестных сел во времена той войны. Защитники монумента с пером старательно уходят от данной темы. Николай Савченко показал «Ридусу» документы далекого 1943 года. В их коротких строках отражены жуткие события периода оккупации.

«У нас есть оригинальная папка с актами 1943 года, в которой детально описаны по горячим следам все случаи грабежей и зверств оккупантов. По свидетельству очевидцев, приказы отдавали офицеры альпийского корпуса. Есть имена, фамилии и звания. Выходит это памятник этим палачам», — рассказал активист.



В соседнем с Россошью Ольховатском районе была полностью расстреляна семья Савченко. Погибли все — старики, женщины, дети. Вместе с ними убиты еще несколько жителей села.

«Таких случаев по нашему краю — сотни. В списках только по одному сельсовету — более сорока расстрелянных мирных жителей. Что же мы за люди после этого, если позволяем ставить памятники нелюдям? Если бы рассекретили такие папки по всей оккупированной альпийскими стрелками территории, то счет жертв пошел бы на тысячи», — подчеркнул Савченко.



Память — общее дело

Тем временем в «итальянском» детском садике российским малышам «с горшка» внушают, что альпийские стрелки помогали их предкам. В подвале здания продолжает работать музей «боевой славы», в котором висят фотографии самых настоящих фашистов. И теплая забота с раннего детства у наших детей начинает ассоциироваться, скажем, с портретами Муссолини.

Вы помните мальчика Колю Десятниченко из Нового Уренгоя, который рассказал трогательную историю нациста, попавшего в плен под Сталинградом, и извинился за его муки перед Бундестагом? Именно такими они хотят видеть наших детей. Чувствующими стыд за дела своих предков, дошедших до Берлина. Именно поэтому они сносят памятник маршалу Коневу в Праге. Война продолжается. Она просто приняла другие формы. Враг борется за память наших потомков, за их восприятие истории, которая непременно отразится на их позиции в реальной жизни в будущем.

В Россоши возле кладбища итальянских солдат стоит высоченный мраморный обелиск. Погибшим в концлагере местным жителям установили небольшой памятник из плохого кирпича, размером подходящий для одиночной могилы. На окраине города. Если все останется так, как есть, мы проиграем эту войну. «Коли из Нового Уренгоя» сдадут страну, как это уже случилось в начале 90-х. Среди них вполне могут оказаться и нынешние детишки из Россоши. Цена, которую заплатит Россия за коллаборационизм местных чиновников, может оказаться непомерно высокой.

Что же касается настоящей дружбы между народами, за нее беспокоиться не стоит. Россия и Италия демонстрируют достаточную взаимовыручку в сложных ситуациях. Прямо сейчас во время пандемии коронавируса российские военные медики помогают итальянцам справиться с последствиями национальной катастрофы. Это тоже войдет в историю. Пусть в ней останутся цветы, голуби и дети. А не «могилы неизвестных фашистов».