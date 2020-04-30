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NASA готовится к запуску солнечного парусника

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
@ Еtherington

@ Еtherington

Представители NASA рассказали о том, что агентство готовится к испытанию солнечного паруса под названием Advanced Composite Solar Sail System (ACS3). Солнечный парус — перспективный космический аппарат, который хотят использовать как альтернативу маневровым двигателям, работающим на топливе, для малых спутников.

Эта технология активно разрабатывается всего несколько лет, но уже показала неплохие результаты. Специалисты космического агентства считают, что такие парусники в ближайшем будущем смогут выходить в открытый космос.

Новой космической программой руководит Исследовательский центр Эймса NASA. Руководители миссии сообщили о том, что главная цель исследования — это запуск солнечного паруса на околоземную орбиту. Первый экспериментальный аппарат будет иметь площадь паруса всего 74 квадратных метра, в дальнейшем ученые планируют увеличить возможности аппарата.

Согласно описанной технологии, космический аппарат работает за счет энергии фотонов, попадающих в него.

Главное преимущество таких аппаратов в том, что им не нужно топливо, а это значит, что стоимость миссий удешевится. Корабли, оснащенные научным оборудованием и солнечными парусами, могли бы предпринимать исследовательские миссии в Солнечной системе, а возможно, и выполнять более сложные задачи вроде добычи руды на астероидах, — говорится в агентстве.

Это не первый парусник в истории космонавтики. До него был LightSail 1, который стал первым в истории частным спутником на солнечном парусе, запущенным в 2015 году.

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