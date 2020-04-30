Ученые говорят о странном осложнении при коронавирусе у детей

За первые несколько месяцев пандемии стало известно, что дети реже заболевают коронавирусом, а также переносят вирус намного легче взрослых. Однако с ростом заболеваемости во всем мире детская статистика растет, и медики отмечают некоторые особенности протекания болезни у маленьких пациентов.

Оказалось, что у части детей с симптомами COVID-19 было обнаружено редкое осложнение —воспалительный синдром, который похож на токсический шок или атипичную болезнь Кавасаки.

Один британский врач описал этот синдром как вызывающий у пациентов чувство, когда «каждый кровеносный сосуд в теле горит».



Национальная служба здравоохранения Великобритании впервые забила тревогу из-за этого осложнения в минувшие выходные. Все педиатры и врачи скорой помощи пытаются выяснить, как это связано с COVID-19.

Предыдущие данные показывают, что дети в целом не подвергаются высокому риску при заражении коронавируом и составляют всего 0,4% госпитализированных с этим заболеванием в США. Но сообщения об аутоиммунных осложнениях, возникающих в Европе и Соединенных Штатах, подчеркивают необходимость того, чтобы родители были бдительными, так как до конца неизвестно, может ли коронавирус вызывать подобные осложнения.

Авторы статьи рассказали, что видели пять или шесть таких случаев за последние три недели. Болезнь Кавасаки — это загадочное заболевание, которое в первую очередь поражает детей в возрасте до пяти лет и вызывает воспаление стенок артерий, что приводит к повышению температуры, шелушению кожи и боли в суставах.

Несмотря на неприятные проявления, большинство детей выздоравливает без серьезных проблем. По другую сторону Атлантики, в Париже, такие возможные осложнения после коронавируса обнаружены у 20 детей.

Некоторые пациенты поступили с симптомами, близкими к синдрому токсического шока — это еще одно редкое заболевание, которое рассматривается как осложнение бактериальной инфекции. Как правило, у таких детей возникали зуд и сильная сыпь из-за воспаленных кровеносных сосудов.