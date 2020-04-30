Герои нашего времени: волонтеры рассказали Путину о борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин назвал гражданским героизмом помощь волонтеров в борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Он поблагодарил всех без исключения взрослых и детей, которые «по зову сердца откликнулись на проблемы».

Напомним, что в связи с распространением инфекции в России введен режим самоизоляции. Люди вынуждены постоянно находиться у себя дома, чтобы сохранить здоровье. В данной ситуации помощь волонтеров оказалась весьма кстати. Добровольцы обеспечивают продуктами питания пенсионеров и многодетные семьи, помогают в организации дистанционного обучения для школьников и студентов, проводят всевозможные онлайн-курсы.

Я благодарю волонтеров, сотрудников некоммерческих организаций, предпринимателей, деятелей культуры, спортсменов, журналистов, всех, кто в эти непростые дни не остался в стороне и проявил душевную щедрость, — сказал Путин во время видеоконференции проводит встречу с участниками общероссийской акции «МыВместе.

Глава государства отметил, что Россия всегда славилась великодушными и смелыми людьми. «Во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия», — подчеркнул Путин.

Участники акции «Мы вместе» рассказали в свою очередь президенту о том, как именно они помогают людям в период пандемии коронавируса.

Так, президент Федерации современного мечевого боя Мария Давыдова развозит на собственной машине продукты и лекарства пенсионерам. Еще она проводит онлайн-тренеровки, показывая физические упражнения для поддержания тонуса.

Психолог Инна Силенок организовала работу горячей линии психологической поддержки для всех нуждающихся. Кроме того, она проводит индивидуальные и групповые бесплатные онлайн-консультации. «В условиях самоизоляции психологическая помощь бывает очень востребованной», — подчеркнула Инна.

Особое внимание Владимир Путин обратил на волонтерскую инициативу девятилетней Василины Воробьевой из Тульской области. Девочка читает всем желающим по смартфону вслух книги. По словам Василины, она не успевает заряжать аппарат, поскольку поступает очень много звонков, причем не только от детей, но и от пожилых.

Активист проекта «Мы вместе» Павел Савчук в свою очередь отметил, что в акции взаимопомощи сегодня участвуют более 100 тысяч добровольцев. Это люди в возрасте от 5 до 80 лет.

Каждый находит для себя направление, которое ему больше нравится. Например, медицинские работники и студенты-медики помогают в больницах, кто-то развозит продукты, кто-то помогает деньгами и обеспечивает нуждающихся средствами индивидуальной защиты. У каждого свое направление, но нас объединяет одно — пандемия коронавируса. Мы делаем все возможное, чтобы она поскорее закончилась, — сказал Савчук.

По словам главы исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, на горячую линию акции «Мы вместе» поступило уже более двух миллионов обращений.

«Изначально мы планировали, что туда будут звонить пожилые люди и просить доставить им продукты и лекарства на дом. Но за это время горячая линия очень серьезно разрослась. Более миллиону человек удалось оказать помощь, более половина из них — это доставка продуктов лекарств, помощь малоимущим семьям бесплатными продуктами», — подчеркнул Кузнецов



При этом, добавил общественник, на горячую линию звонят не только, чтобы попросить о помощи, но и для того, чтобы принять участие в добровольческой деятельности.

«Предложения поступают самые разные. Кто-то готов три часа в день ездить на автомобиле и довозить врачей до больниц, у кого-то просто есть свободное время. Стали обращаться и компании. Объем предложений действительно большой. Наши коллеги и волонтеры-медики собирают эти средства, мы их распределяем тем, кому они больше всего нужны», — заключил Михаил Кузнецов.

Ранее на совещании с главами регионов Владимир Путин объявил о решении продлить режим самоизоляции до 11 мая. В своем выступлении он отметил, что распространение эпидемии коронавируса удалось затормозить, однако угроза пока сохраняется.