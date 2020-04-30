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Найдена еще одна польза витамина D

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что у пациентов с рассеянным склерозом (РС) низкое содержание витамина D в организме увеличивает риски снижения когнитивных функций в будущем.

Также на ухудшение показателей влияют вредные привычки, в частности курение.

В эксперименте приняли участие 278 пациентов с клинически изолированным синдромом (КИС). Это один из видов течения рассеянного склероза. КИС относится к первым проявлениям болезни, когда медики еще не могут дать точный прогноз относительно течения заболевания.

Участники прошли полноценное медицинское обследование, а также сдали кровь на микро- и макроэлементы. Оказалось, что более высокий уровень витамина D в самом начале обеспечивал пациенту стабильные когнитивные функции даже при развивающемся рассеянном склерозе.

У пациентов с низким уровнем эти показатели со временем ухудшались. Также невысокие показатели имели и курильщики, отмечают ученые.

Эти результаты позволяют предположить, что коррекция недостаточности витамина D и воздержание от курения сигарет после клинического начала лечения склероза может защитить долгосрочную когнитивную функцию и целостность центральной нервной системы, — пишут ученые.

В народе витамин D также называют «витамином солнца», так как в природе витамин образуется в коже под действием солнечных лучей (ультрафиолета). Однако если вы живете в северных широтах или редко бываете на улице, то можно принимать БАДы с витамином D.

Также витамин D содержится во многих продуктах питания. Например, он есть в рыбе, устрицах, грибах, яйцах и молоке.

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