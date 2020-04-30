ФСБ ввела режим КТО в Екатеринбурге и пригороде

В Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородном Арамильском городском округе с 30 апреля ввели режим контртеррористической операции (КТО). Сообщение об этом распространила пресс-служба Управления ФСБ по Свердловской области.

«С 00:30 30 апреля 2020 года местного времени 30 апреля начальником УФСБ России по Свердловской области принято решение о введении правового режима контртеррористической операции. Специальные меры и временные ограничения будут действовать на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области», — цитирует ТАСС сообщение ФСБ.

Никаких подробностей силовики не сообщили. Не названы и сроки окончания действия режима КТО. Жителей районов, в которых ввели особый режим, попросили отнестись к временным ограничениям с пониманием.

Федеральный закон «О противодействии терроризму» предусматривает введение режима КТО в случае предотвращения террористических актов или уменьшения их последствий.

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