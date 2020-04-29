Маск придумал, как не мешать астрономам своими интернет-спутниками
- 29 апреля 2020, 15:54
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал информацию, в которой говорится, что им удалось решить проблему с видимостью интернет-спутников Starlink.
Напомним, что в мае 2019-го Маск запустил на орбиту 12 тысяч спутников, а в конце того года к ним еще добавилась часть аппаратов для полноценной работы. Планируется, что эти спутники смогут раздавать недорогой интернет почти на всей планете.
Несмотря на перспективную идею и благие намерения Маска, многие ученые, в частности астрономы, были крайне недовольны новыми спутниками. Дело в том, что яркость аппаратов Starlink может помешать обзору и работе других аппаратов на орбите.
Спутники оказались настолько яркими, что на фоне ночного неба из-за преломления солнечных лучей было сложно наблюдать за другими космическими объектами. Поэтому в компании стали работать над новой технологией, которая бы устранила этот недочет.
В SpaceX придумали специальную краску, которая будет снижать коэффициент отражения. Специалисты хотели покрывать этой краской интернет-спутники, однако эксперименты показали, что она неэффективна. Поэтому разработчики предложили другой метод — «козырьки», которые будут закрывать спутник от Солнца.
Пока что непонятно, насколько этот метод действенен, но в ближайшее время технологию протестируют на новой партии спутников.
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