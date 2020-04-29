Ультрафиолетовое излучение не помогает уничтожать COVID-19

Проблема дезинфекции помещений в медицинских учреждениях особенно остро стоит в период пандемии коронавируса. Несмотря на то, что врачи используют защитные костюмы и респираторы N95, вероятность заразиться COVID-19 у медиков по-прежнему крайне высока.

Чтобы дезинфицировать медицинское оборудование и помещения больниц медики обратились к давно известному, хотя и малоиспользуемому средству дезинфекции — ультрафиолетовому излучению.

Хорошо известно, что УФ-излучение убивает микробы. Но до сих пор не проводилось полноценных исследований, в которых бы выяснили, какое конкретное количество УФ-излучения нужно для обеззараживания оборудования, масок, а также комнат, — пишут ученые.

Чтобы это выяснить, исследователи создали УФ-систему, сконструируемую для того чтобы продезинфицировать респираторные маски N95. Это исследование особенно актуально после того, как на прошлой неделе Дональд Трамп публично предположил, что ультрафиолетовый свет может быть использован для лечения инфекции COVID-19 внутри человеческого организма.

Эксперты утверждают, что ультрафиолетовое излучение в больших количествах может быть вредным для человека, и что УФ-лучи не смогут проникнуть глубоко в организм, чтобы убить коронавирус в легких и других органах.

Ультрафиолетовый свет хотя и дезинфицирует, разрушая генетическую структуру коронавирусов и других микробов, но все равно малоэффективен для уничтожения коронавируса, считают ученые.



Ультрафиолетовые лучи должны непосредственно поражать вирус, то есть каждый миллиметр оборудования должен подвергаться ультрафиолетовому излучению, чтобы быть должным образом дезинфицированным. Любая часть тела или предмета, попадающая в тень, может по-прежнему нести активный коронавирус.



Это значит, что УФ-лучи также должны быть очень мощными. Просто солнечный свет в одиночку не убьет коронавирус. Чтобы качественно обрабатывать оборудование, нужно создать конвейерную система, которая пропускает маски N95 через батарею ртутных УФ-лучей.

Это позволит обеспечить вертикальное расположение УФ-ртутных ламп, чтобы облучать маски с обеих сторон. Эта система должна иметь около 2,5 метров в высоту и около 2,5 метров в длину. Маски следует подвесить на ряд крючков, и скорость конвейерной ленты должна определять, сколько излучения маски получают.

Нет никаких сомнений, что мы сможем деактивировать вирус в нужной дозе. Вопрос в том, какая будет производительность? Может ли ультрафиолетовый свет повредить ремни, которые удерживают маску на лице? Это вещи, которые нужно проработать, — считают ученые.

Авторы исследования считают, что сейчас нет УФ-приборов и условий, чтобы обеспечить полную дезинфекцию. Также нельзя утверждать, что с наступлением лета и повышения температуры коронавирус полностью исчезнет.