Диабет стал одним из самых распространенных заболеваний в мире

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что частота постановки диагноза «сахарный диабет II типа» возросла с 2003 по 2016 год. Также за это время повысился спрос на медикаменты, которые используются при лечении этого заболевания.

Исследователи обнаружили, что доля принимающих любые лекарства от диабета увеличилась с 58% в 2003—2004 годах до 67% в 2015—2016 годах.

Аналоги метформина и инсулина стали применять чаще, а сульфонилмочевину и тиазолидиндионы — реже.

Выбор препарата существенно не менялся в зависимости от более старшего возраста, веса или наличия сердечно-сосудистых заболеваний, пишут ученые.

Среди латиноамериканцев 25% мексиканцев живут с диагностированным или недиагностированным диабетом, согласно исследованию 2019 года. В России количество пациентов с сахарным диабетом выросло на 23% за последние пять лет: в 2013 году их было 3,9 миллиона, а к 2019 году стало 4,8 миллиона.

Диабет — серьезное и очень коварное заболевание, требующее постоянного наблюдения и контроля. Если не сдерживать болезнь специальными медикаментами, то возрастает риск смерти от опасных последствий. Согласно статистике, люди, живущие с диабетом, в два раза чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечная недостаточность, сердечный приступ и инсульт.

