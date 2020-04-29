найти ×
   
  • USD
    74.57
  • EUR
    80.77
СохранитьСохранено0
×

104015

Диабет стал одним из самых распространенных заболеваний в мире

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что частота постановки диагноза «сахарный диабет II типа» возросла с 2003 по 2016 год. Также за это время повысился спрос на медикаменты, которые используются при лечении этого заболевания.

Исследователи обнаружили, что доля принимающих любые лекарства от диабета увеличилась с 58% в 2003—2004 годах до 67% в 2015—2016 годах.

Аналоги метформина и инсулина стали применять чаще, а сульфонилмочевину и тиазолидиндионы — реже.

Выбор препарата существенно не менялся в зависимости от более старшего возраста, веса или наличия сердечно-сосудистых заболеваний, пишут ученые.

Среди латиноамериканцев 25% мексиканцев живут с диагностированным или недиагностированным диабетом, согласно исследованию 2019 года. В России количество пациентов с сахарным диабетом выросло на 23% за последние пять лет: в 2013 году их было 3,9 миллиона, а к 2019 году стало 4,8 миллиона.

Диабет — серьезное и очень коварное заболевание, требующее постоянного наблюдения и контроля. Если не сдерживать болезнь специальными медикаментами, то возрастает риск смерти от опасных последствий. Согласно статистике, люди, живущие с диабетом, в два раза чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечная недостаточность, сердечный приступ и инсульт.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт
-8018441читать позжечитаю позже
Наука и техника
Пентагон официально опубликовал видеозаписи НЛО
013429читать позжечитаю позже

главное


Космос
Астрономы впервые заглянули в «душу» межзвездной кометы

Исследования показали, что 2I / Борисов могла образоваться у красного карлика.

304872читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине31 марта

Осталось придумать, как использовать запасы гречи.

8010329читать позжечитаю позже