Выявлено еще одно опасное осложнение при коронавирусе

Доктор медицины из Франции Ян Леонар-Лоран опубликовал статью, в которой рассказал, что во время осмотра пациентов он столкнулся с большим количеством легочной эмболии, диагностированной у людей с COVID-19.

Леонар-Лоран и его коллеги описали частоту тромбоэмболии легочной артерии у 106 пациентов с коронавирусом, которым провели компьютерную томографию (КТ).

Специалисты применили метод КТ-ангиографии, который позволяет исследовать анатомическое состояние кровеносных сосудов. По результатам обследования у 30% пациентов с COVID-19 была выявлена острая легочная эмболия.

При эмболии в крови и лимфе наблюдается циркуляция частиц, способных привести к закупорке сосудов. Такая патология грозит нарушением нормального кровообращения, ткани и органы прекращают получать кислород и необходимые вещества в достаточном объеме.



В ходе исследования ученые установили, что уровни D-димера (фрагмент белка, образующийся при растворении сгустка крови) были выше у пациентов с инфекцией COVID-19 и легочной эмболией по сравнению с пациентами без легочной эмболии, а пациенты с инфекцией COVID-19 и легочной эмболией чаще находились в отделении интенсивной терапии (75% против 32%).

В общей сложности 100 госпитализированных пациентов с инфекцией COVID-19 и тяжелыми клиническими проявлениями обследовали с помощью контрастно-усиленной КТ: у 23% была диагностирована острая легочная эмболия.

Пациенты с тромбоэмболией легочной артерии чаще находились в отделении интенсивной терапии, и им чаще требовалась механическая вентиляция легких. Потребность в искусственной вентиляции легких оставалась связанной с острой легочной эмболией в многофакторном анализе.