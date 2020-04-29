Выявлено еще одно опасное осложнение при коронавирусе
- 29 апреля 2020, 10:47
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Доктор медицины из Франции Ян Леонар-Лоран опубликовал статью, в которой рассказал, что во время осмотра пациентов он столкнулся с большим количеством легочной эмболии, диагностированной у людей с COVID-19.
Леонар-Лоран и его коллеги описали частоту тромбоэмболии легочной артерии у 106 пациентов с коронавирусом, которым провели компьютерную томографию (КТ).
Специалисты применили метод КТ-ангиографии, который позволяет исследовать анатомическое состояние кровеносных сосудов. По результатам обследования у 30% пациентов с COVID-19 была выявлена острая легочная эмболия.
При эмболии в крови и лимфе наблюдается циркуляция частиц, способных привести к закупорке сосудов. Такая патология грозит нарушением нормального кровообращения, ткани и органы прекращают получать кислород и необходимые вещества в достаточном объеме.
В ходе исследования ученые установили, что уровни D-димера (фрагмент белка, образующийся при растворении сгустка крови) были выше у пациентов с инфекцией COVID-19 и легочной эмболией по сравнению с пациентами без легочной эмболии, а пациенты с инфекцией COVID-19 и легочной эмболией чаще находились в отделении интенсивной терапии (75% против 32%).
В общей сложности 100 госпитализированных пациентов с инфекцией COVID-19 и тяжелыми клиническими проявлениями обследовали с помощью контрастно-усиленной КТ: у 23% была диагностирована острая легочная эмболия.
Пациенты с тромбоэмболией легочной артерии чаще находились в отделении интенсивной терапии, и им чаще требовалась механическая вентиляция легких. Потребность в искусственной вентиляции легких оставалась связанной с острой легочной эмболией в многофакторном анализе.
Наши результаты предполагают, что пациенты с тяжелыми клиническими признаками COVID-19 могут иметь острую легочную эмболию. Поэтому для этих пациентов может быть рассмотрено использование контрастно-усиленной КТ, а не рутинной неконтрастной КТ, — заключили специалисты.
Войти через социальные сети: