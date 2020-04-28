Москвича с COVID-19 оштрафовали, перепутав его с братом-близнецом

За нарушение карантина был оштрафован на четыре тысячи рублей москвич Антон Серик, у которого обнаружен коронавирус.

Основанием для штрафа стала запись с камеры видеофиксации, запечатлевшая молодого человека у подъезда 19 апреля.

Однако в дальнейшем выяснилось, что в объектив камеры попал брат-близнец заболевшего — Анатолий.

Как рассказал «360» Антон, ему пришло заказное письмо от объединения административно- технических инспекций Москвы (ОАТИ), в котором его уведомили о нарушении им карантина. При этом, по его словам, в письме должна была быть фотография нарушителя, но ее там не оказалось.

Антон объяснил телеканалу, что поскольку он вместе с родителями обязан соблюдать карантин из-за его диагноза, им не разрешается выходить из дома. Все необходимое покупает брат-близнец Анатолий, который проживает отдельно от остальных членов семьи.

По словам Антона, как раз 19 апреля Анатолий привозил родственникам продукты. При этом у него был оформлен цифровой пропуск.

Антон связался с ОАТИ и попросил объяснить ситуацию со штрафом, однако он боится, что после обжалования постановления могут прийти новые штрафы. «Только он уже будет не на четыре, а на пять тысяч. На третий раз там уже принудительный арест идет», — отметил он в интервью.

По мнению начальника столичного главного контрольного управления Евгения Данчикова, проблема москвича решаема. Если он действительно не покидал квартиру, постановление можно оспорить в досудебном порядке.

Ранее сообщалось, что основателя группы «Секрет» музыкант Максим Леонидов с супругой забрали в полицию из-за прогулки с собакой в Шуваловском парке Санкт-Петербурга.