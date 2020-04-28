На майские праздники москвичам пообещали весеннюю грозу и летнюю жару

В воскресенье, 3 мая, в Московском регионе ожидается первая весенняя гроза и до 23 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом 1 мая будет облачно с прояснениями, а температура воздуха не поднимется выше 15 градусов.

В субботу, 2 мая, возможен небольшой дождь, днем ожидается от +11 до +16.

«Самое интересное начнется 3 мая, в воскресенье, когда Москва окажется в теплом секторе Атлантического циклона, — сказал собеседник агентства. — Будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, и я ожидаю первую весеннюю грозу в Москве». По его словам, воздух днем прогреется до +18…+23.

Ранее Гидрометцентр сделал прогноз погоды на текущую рабочую неделю.