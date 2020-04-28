«Майка» уходит в прошлое?

Уже через несколько лет в России могут полностью запретить производство одноразовых пластиковых пакетов — на сегодняшний день это по-прежнему основной вид тары, в которой большинство населения уносит из магазинов свои покупки. Соответствующие поправки к Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» готовит Роспотребнадзор, в сферу компетенции которого, напомним, входит санитарно-эпидемиологическая служба. Согласно предложениям ведомства, отмена должна быть постепенной — речь идет о поэтапном сокращении производства таких пакетов. Причина очевидна: пластик, в том числе использованные пакеты из супермаркетов, считается одним из главных факторов загрязнения окружающей среды.



Еще 30 лет назад пластиковые пакеты считались признаком современного потребительского общества и неотъемлемым атрибутом супермаркета — именно в этом качестве пакеты стали символом новой капиталистической экономики в бывшем СССР. Атака на них как на фактор ухудшения экологической ситуации началась в 2000-е годы, а к 2010-м борьба с одноразовой упаковкой (и пластиковыми «майками» в том числе) стала трендом в большинстве западных стран. Классические полиэтиленовые пакеты в супермаркетах постепенно заменялись на сумочки из биоразлагаемого пластика, затем (в России это произошло во второй половине 2010-х годов) последовал фактический запрет на бесплатные пакеты на кассах. Сейчас речь идет о следующем этапе — исключении такой опции для покупателя вовсе. Западные страны продвинулись еще дальше: на территории ЕС полный запрет одноразовых пластиковых изделий (не только пакетов, которые уже запрещены во многих странах, но и одноразовой посуды, ватных палочек и так далее) будет введен с 2021 года.

Масштаб проблемы становится понятным, если заглянуть на станцию сортировки бытовых отходов: первая же операция, которую проходит поток мусора на пути к сортировочному конвейеру, — это разрывание пакетов, для чего существует отдельное устройство, вскрывающее упаковку. Большинство пакетов, в которых выбрасываются отходы (как вторсырье, так и несортированные) — это как раз те самые сумки-«майки» с символикой супермаркетов. В процессе сортировки практически весь этот объем пластика — вручную и при помощи сепараторов — отбирается, чтобы потом поступить на переработку. Инфраструктура по вторичному использованию упаковочного пластика в России практически полностью выстроена.

Пластик был задуман как материал для бесконечного количества циклов переработки, — рассказывает Илья Цыгельницкий, основатель проекта ProEcoPen. — Однако современные технологии изготовления пластиковой упаковки построены на том, чтобы делать много, быстро и дешево. Пластиковое сырье — гранулы — требуется перемешать и подать в форму, причем система подачи обычно основана на архимедовом винте, который гонит сырье, которое в процессе двигается, плавится и перемешивается. В результате таких механических процессов происходит деградация пластика: после каждого цикла переработки молекулы уменьшаются. Пластик разваливается на куски, становится более хрупким.

Решение проблемы, впрочем, есть, настаивает Цыгельницкий. Если при переработке упаковочного пластика не ограничиваться физическими операциями, а корректировать химический состав массы при помощи специальных добавок, вполне можно достичь практически неограниченной перерабатываемости пластика. Такие технологии сейчас задействованы, например, при переработке ПЭТ-бутылок от напитков — в них вложились крупные пищевые корпорации, заинтересованные в уменьшении экологического следа своей продукции. В России это также может работать — в первую очередь если государство разрешит использовать вторичный ПЭТ в качестве упаковки для пищевых продуктов.

«Вообще же не слишком понимаю, как можно в целом отказаться от пластиковой упаковки, — отмечает Илья Цыгельницкий. — Нас на земле восемь миллиардов, и этим мы загнали себя в угол: чтобы снабжать продуктами такое количество населения, необходима система супермаркетов, а она невозможна без упаковки. Альтернативы нет — мы не можем продавать питание без упаковки. А если отказаться именно от пластика, то варианты также непонятны: от бумажной упаковки, напомню, полвека назад развитые страны начали отказываться, чтобы не истреблять леса. Да, магазины без упаковки существуют, но если на такую систему перевести всю торговлю, появятся очереди, продукты подорожают и так далее».

Что касается конкретно пластиковых пакетов, то они уже сейчас хорошо перерабатываются, отмечает Константин Рзаев, управляющий партнер ГК «ЭкоТехнологии», наладившей в России эту технологию.

Чем чище пакет и чем он толще, тем проще его переработать, — поясняет специалист, — независимо от того, сделан ли он из ПНД (это шуршащие пакеты) или из ПВД (это более гладкие и толстые пакеты). Из полученного регранулята получается новая пленка, которая прекрасно подходит для производства как мусорных цветных пакетов, так и для неответственных товаров народного потребления типа горшков и ведер, и даже добавляется при экструзии дренажных труб. Пластиковый пакет, особенно если он не залит маслом, и если это не тончайший фасовочный пакетик для овощей, можно и нужно переработать. Специально для рециклинга пакетов мы запустили еще одну линию на нашем Тверском заводе вторичных полимеров.

Таким образом, если взглянуть на ситуацию глазами технолога, оказывается, что существует два альтернативных подхода к «пластиковой проблеме». Помимо варианта «всё поэтапно запретить», который превалирует на Западе и может вскоре воплотиться у нас, существует путь переработки и уже внедренные технологии. Скажем больше: поскольку убрать из нашей жизни пластик полностью уже абсолютно невозможно, отрасль его переработки все равно будет развиваться. Вопрос только в том, что нам идеологически приятнее: принести символическую жертву экологии, отказавшись от важного удобства, или сделать ставку на сортировку отходов и технический прогресс, доработав жизненный цикл пластика до теоретически неограниченного. И тут каждый человек — и, добавим, каждое общество — решает, руководствуясь своей ментальностью и образованием.