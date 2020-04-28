Минэкологии Сахалина разберет дело буревестников на судне «Витус Беринг»

Дело о предполагаемой жестокости в обращении с буревестниками на судне «Витус Беринг» в порту города Холмска на юге Сахалина может быть передано в региональную межрайонную природоохранную прокуратуру. Перед этим предстоит собрать необходимую информацию об инциденте, сообщило Министерство экологии Сахалинской области.

«Министерство напоминает, что в соответствии с федеральным законом „О животном мире“ юридические лица и граждане обязаны принимать меры по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при эксплуатации транспортных средств. Вся собранная информация будет направлена в Сахалинскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер в рамках компетенции», — цитирует ТАСС сообщение Минэкологии региона.

Накануне несколько сотен буревестников, привлеченных светом, буквально облепили вошедшее в порт судно «Витус Беринг». Как видно на ролике, опубликованном в социальных сетях, перемещаться по палубе было практически невозможно. Что уж говорить о проведении погрузки. Некоторые пользователи упрекнули моряков корабля в жестоком обращении с птицами, однако по видео этого не скажешь. Людям действительно пришлось сталкивать непрошеных гостей в воду швабрами и ногами, поскольку иначе им попросту грозила смерть. При этом видно, что буревестников матросам действительно жаль.

Особое строение крыльев буревестников не позволяет им подняться в воздух с ровной поверхности на суше. Птицам нужен встречный воздушный поток или высокая скала. С воды они подняться могут. Моряки попросту могли не знать об этом.

Местные экологи упрекают администрацию порта в том, что она не позволила оказать помощь буревестникам, хотя «зеленые» просили пропустить их на пирс. Власти области считают, что видеозапись, появившаяся в Сети, не позволяет оценить ущерб, нанесенный птичьей стае. При этом поведение экипажа судна признано «негуманным».

Региональное министерство экологии направило в адрес порта и нефтегазовой компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», одному из подрядчиков которой принадлежит «Витус Беринг», предостережения о недопустимости нарушения законов по охраны объектов животного мира. Сотрудники министерства также не смогли попасть на территорию порта, который является режимным объектом и попадает под действие ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Однако мертвых птиц в районе гавани найдено не было.

Представители администрации порта заверили, что всех птиц согнали с палубы и лишь после этого команда начала грузить контейнеры.